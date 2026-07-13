Ayuso mantiene su apoyo al alcalde de Móstoles pese a ser imputado por acoso sexual

El PP de Ayuso sigue defendiendo al alcalde de Móstoles. El secretario general de los populares en la Comunidad de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado este lunes que mantiene su apoyo a Manuel Bautista pese a ser citado a declarar en calidad de querellado en la causa que se investiga contra él de acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido.

"Por supuesto que sí", ha respondido brevemente el 'número dos' de la formación madrileña en declaraciones a los periodistas tras asistir a un desayuno informativo en el centro de la capital. Además, y sobre la continuidad del regidor, ha respondido con la pregunta de si "debe dimitir el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

El alcalde tendrá que acudir a declarar el próximo 6 de octubre al juzgado. La citación se produce después de que la magistrada haya rechazado archivar el caso.

La querella se dirige contra el primer edil y contra el propio PP por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

Cabe recordar que Ayuso y su gobierno fueron muy críticos cuando fue el PSOE quien se vio salpicado por las denuncias de varias trabajadoras del partido contra Francisco Salazar, exasesor de Pedro Sánchez. “Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, ¿a quién van a poner al frente del PSOE, a Rocco Siffredi? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué se puede esperar del trato que le han dado a las mujeres, si lo hacen así con sus compañeras, cómo no lo van a hacer con mi vida personal?”, se quejó un día Ayuso ante la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

Sobre la exedil que ha denunciado al alcalde Móstoles, debe señalarse que la dirigente madrileña evitó recibir a la concejal para informarle del acoso sexual y laboral que estaba sufriendo pese a que la víctima pidió el encuentro. Según reveló El País, la concejala trató durante varios meses que le ayudase la presidenta del partido en Madrid y le escribió al menos dos cartas relatándole el infierno que le había hecho sufrir el alcalde. La respuesta del PP de Madrid ha sido, sin embargo, la de apoyar al regidor de Móstoles.