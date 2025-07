Paco León habla así sobre la restauración tras la polémica con la Macarena de Sevilla

El actor y director Paco León ha hablado sobre la restauración tras la polémica que provocó la de la Macarena en Sevilla. La restauración, a cargo del taller de Arquillo —encargado desde hace años de cualquier limpieza o reparación de las imágenes de la cofradía—, copó la atención en las redes sociales e, incluso, titulares hasta en la prensa internacional.

"No es ella", "esa no es su mirada", "no reconozco a mi madre" son algunas de las frases de decepción de los fieles que se acercaban a finales de junio a la Basílica de la Macarena en Sevilla tras la restauración de la imagen. Paco León, tras esto, ha hecho un alegato a favor de los restauradores y ha comentado la conexión que le une a una virgen sevillana en el programa A las bravas de la Cadena SER.

"Las restauraciones de las imágenes son muy delicadas. De verdad que admiro muchísimo a los y las restauradoras que tienen que meterse en eso porque es como… da igual lo que hagas, lo vas a pasarlo mal", aseguró.

El actor explicó cómo una amiga suya restauradora que un verano estaba restaurando "una de las vírgenes top de Málaga" "temblaba" ante la responsabilidad de cambiar las pestañas de la imagen. La profesional debía encontrar también "un cristalero que haga la lágrima del mismo tamaño" para mantener la armonía estética.

"Le puso pelo de pincel de marta, pero son muy rectas, y de repente le hace la mirada muy triste, le hace como mirada de vaca", relata León. El problema radicaba en que las pestañas necesitaban "tener una curva", pero la profesional no podía "rizar las pestañas" de la imagen sin dañarla.

Ante esta dificultad técnica, la restauradora optó por una solución poco convencional. "Me cortó un rizo de mi pelo y le hizo las pestañas con un rizo de mi pelo", reveló el actor, quien prefirió seguir manteniendo en secreto el nombre específico de la imagen malagueña.