Va a comer a un restaurante en Portugal y agradece lo que le dice el camarero antes: "En España no pasa siempre eso"

Se calcula que en España hay unos 184.000 bares y restaurantes. Según el Estudio psicosocial sobre tendencias de consumo en hostelería en España de Suntory Beverage & Food Spain en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid más de la mitad de los españoles visita el bar varias veces por semana y el 14,9% lo hace más de cuatro veces.

Esto hace que la vida de los españoles transcurra en gran parte en los bares y que todo lo que acontece dentro de ellos puede ser susceptible de ser un problema, sobre todo lo que tiene que ver con los cobros de productos que no se han pedido.

A raíz de esto, el reconocido creador de contenido Sezar Blue, participante en La Velada del Año de Ibai Llanos, con más de 200.000 seguidores en Instagram, ha compartido lo que le ha ocurrido en un restaurante de Portugal y lo ha comparado con España.

Cobrar por el aperitivo

"Me han venido a ofrecer un aperitivo y me encanta que te lo ofrezcan, es decir, que puedas decidir si lo quieres o no. He decidido que no porque prefiero comer a la carta y porque todos estos aperitivos que te ponen en Portugal en la mesa luego te los van a cobrar", ha señalado.

Y ha puesto el foco en lo que ocurre en España, donde no siempre preguntan: "En España no pasa siempre eso. Muchas veces te encuentras con que te ponen algo que no has pedido y que aún así te lo van a cobrar y viene en la carta y todo bien todo legal y todo. Prefiero que me pregunten si lo quiero o no lo quiero".

Por si alguien le ocurre esto en España y no sabe que hacer el artículo 60.2 de La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios establece que el empresario se verá obligado a informar del "precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor o usuario".