Para este estadounidense es todo un "choque cultural" encontrarse estas tiendas en España: dice mucho de allí

El cómico estadounidense Bill Conry (@bcon102) ha publicado un vídeo en sus redes sociales relatando el choque cultural que ha vivido durante su visita por España, que dice mucho de Estados Unidos.

Aunque actualmente reside en Dublín, encontró en España un tipo de tiendas que le sorprendió para bien, puesto que en Estados Unidos ha podido ver: una tienda de productos frescos.

Sin salir del papel irónico, ha expresado que "he experimentado cierta sorpresa cultural aquí en España. Ayer fui a una tienda de productos frescos a las 15:00 horas y estaban cerrados".

"Ellos cierran a las 14:00 horas hasta las 17:00 horas, todos los días para la pausa del almuerzo, y viniendo de América me sorprendió", ha expresado Conry.

Sin lugar a dudas, lo que no se ha podido creer es que haya una tienda de productos frescos. En cuanto a reacciones, muchos se han centrado en lo que ha mencionado sobre los horarios, pero otros usuarios han matizado que el punto central del mensaje se centra en que en Norteamérica no hay tiendas de productos frescos.

"Parece que la gente no pilla el sarcasmo, no está criticando los horarios, está diciendo básicamente que aquí tenemos tiendas de productos frescos y allí no...", ha respondido la usuaria @patricia.ortega.a7.