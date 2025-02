Parodia una típica escena entre un hijo y su madre a la hora de limpiar y hace estallar las risas

La tiktoker y humorista Nelly (@nellyzng) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social parodiando una escena de lo más típica entre una madre y un hijo durante el momento de la limpieza.

En el comiendo del vídeo, el cual ha alcanzado ya las 912.000 visualizaciones y los 76.000 me gustas, se puede ver a la humorista imitando a una madre que está limpiendo la vitrocerámica mientras comenta: "Si es que madre mía".

Es entonces cuando aparece otra vez la humorista pero esta vez interpretando otro personaje, en concreto caracterizada como si fuese el hijo, quien pregunta: "Mamá, ¿te ayudo en algo?".

"No hace falta. Como soy la criada, lo hago yo siempre todo sola. Pero bueno, da igual", le contesta la madre de manera tajante, un reproche al que el hijo, algo desconcertado, responde: "Que no, si quieres yo te ayudo".

"Si está todo hecho, vamos a ver. Que si no lo hago yo no lo hacéis vosotros. Pero nada, el día que yo me vaya veréis la mierda que váis a comer. Que ni descansar puedo, vamos a ver Rafael, ¿que es que no podéis ayudar en esta casa? Madre mía...", manifiesta la madre.

Una divertida y para muchos representativa escena que ha hecho estallar las risas entre los usuarios de la red social, quienes han comentado que en su casa se viven situaciones exactamente iguales a la de la escena.