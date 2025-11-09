Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Patricia Conde: "Cada vez veo menos de cerca pero a los gilipollas los veo de lejos"
Una enseñanza que ahora lleva por bandera.

Alba Rodríguez Morales
  La presentadora Patricia Conde durante una entrevista en @musas.podcast@musas.podcast

La presentadora, actriz y humorista Patricia Conde ha acudido al podcast feminista Musas podcast (@musas.podcast) donde contando una anécdota sobre su vida ha pronunciado una frase que ha hecho estallar los aplausos de todos los espectadores.

"Por ejemplo, un chico con el que estaba saliendo me decía: 'Ah, ha salido en la revista Elle'. Y yo: 'Ah, sí'. Sin darle importancia para que no se siente menos", ha confesado la presentadora, recordando una pasada época amorosa de su vida. 

"Mirando las fotos dice: 'Mi madre que no estás muy favorecida en estas fotos'. 'Ah, mira, es que aquí te hace gorda este vestido'. Y yo decía: Pobrecito, se siente mal porque se siente menos", ha contado la humorista.

"Al final, yo durante un tiempo de mi vida tuve como que esconderme y hacerme muy pequeña para que ellos se sintiesen bien", ha confesado Conde, hablando públicamente de una situación que viven muchas mujeres que llegan al éxito.

"Con la perspectiva y la edad que tengo digo: Colega, vamos a ver una cosita, querido mío... Cómprate una linterna si necesitas que alguien te ilumine, pero no apagues mi luz", ha añadido Bithia Domínguez, una de las presentadoras del podcast.

"Y dije: Nunca más, por ahí no paso. Y a la primera tontería que oigo de alguno, corto de raíz. Entonces no entienden nada, se quedan como que... Como un jarro de agua fría", ha relatado Conde.

"Se quedan como... 'Pero ¿por qué?' No, porque mira, yo ya con la edad cada vez veo menos de cerca, pero a las gilipollas los veo de lejos", ha asegurado la también actriz, sin pelos en la lengua y desatando las carcajadas de todas las presentes.

"¿Por qué a las mujeres exitosas y guapas les pasa esto? No es ni mucho menos la primera vez que lo escucho"; "¿Pero qué tipo de amor es el que no se alegra del éxito del otro?"; "Tú no eres pequeña, tú brillas y a quien no le guste que no mire", han comentado algunos usuarios.

