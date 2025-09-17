Pedro Delgado "pasa página" tras el revuelo de La Vuelta en 22 segundos que son toda una declaración de intenciones

Hablar de Pedro Delgado o, para mucho mejor Perico Delgado, es hacerlo de ciclismo en su pura esencia. Los más nostálgicos, recuerdan tardes de triunfo sobre la bici, algún despiste mítico y ataques legendarios. Los más recientes, un sinfín de tardes comentando el Tour de Francia, la Vuelta a España y otras carreras en RTVE. Pero en los últimos días, Pedro Delgado ha sido mucho más que tendencia por sus palabras durante las protestas propalestinas que han marcado La Vuelta.

Varias concentraciones masivas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech han obligado a neutralizar etapas, a modificar recorridos y a adelantar la meta, ante el riesgo para la integridad de los ciclistas. La última de ellas, en la etapa final, en Madrid, que no llegó a la meta. En varias ocasiones, Pedro Delgado mostró su indignación con comentarios que le llevaron a ser foco y noticia en sí mismo.

Desde los primeros disturbios, Perico aseguró respetar las protestas, pero "no así", pidiendo separar "política y deporte" y llegando a ironizar con la presencia de banderas y símbolos palestinos con que "buen negocio ha hecho el que vende las banderas". Esta reflexión, el día que La Vuelta tuvo que adelantar la meta en Castro de Herville le generó una oleada de críticas.

Las mismas se repitieron en otras intervenciones y culminaron con la encendida queja del exciclista y comentarista de TVE en la etapa final. Tanto en la emisión en directo el domingo, como en una posterior entrevista en El Mundo, cargó contra el Gobierno por "alentar" las protestas, que dejaron numerosos incidentes.

Ya acabada la ronda ciclista, Perico Delgado intervino en un acto con medios este martes, para recalcar que "yo estoy en contra del genocidio. Todos los corredores que estaban allí como toda La Vuelta a España están en contra de lo que está pasando, es de ley natural".

Tras pedir "diplomacia" para llevar a cabo las medidas necesarias contra Israel, Delgado añadió que "echar la culpa o centrar el foco en alguien que no tiene capacidad es esquivar la propia responsabilidad y querer quedar bien, pero no ser real con la situación".

Horas más tarde, ha querido grabarse un vídeo de apenas 22 segundos para sus redes sociales, donde aparece en su medio favorito, la bicicleta, en toda una declaración de intenciones. Sobre ella, en pleno entrenamiento, el exciclista segoviano asegura que "no hay mejor antiestrés que la bicicleta, que el deporte".

"Ya veis, yo ya pasando página de lo del fin de semana, así que a dar a los pedales para el estrés, que no hay mejor cosa que el deporte", remata, lanzando uno de sus particulares 'ataques para metafóricamente escaparse de toda la presión y el ruido de estas semanas.