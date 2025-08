Pedro Piqueras, sobre la escena en una playa de Granada: "Yo le llamo a esto el virus del odio"

El periodista Pedro Piqueras ha sido rotundo al hablar de las imágenes grabadas en una playa de Granada, donde varios bañistas se han lanzado a la carrera para detener a migrantes llegados en una lancha.

"Es un asunto peliagudo el de la inmigración y la forma de ver la inmigración por parte de algunos. Yo le llamo a esto el virus del odio, que se ha extendido a través de las redes desde hace mucho tiempo", ha lamentado Piqueras en una intervención en Mañaneros 360, de TVE.

"No es cosa de España solamente eh. Tienes que ver lo que dicen por ejemplo los de Alternativa por Alemania, en Alemania, u otros grupos de carácter ultra en toda Europa. Es una especie de brote contra la inmigración que se extiende como la pólvora y que además tienen un valedor que es Donald Trump en EEUU que viene como a darle legitimidad a un pensamiento que antes no había", ha avisado.

"De esas imágenes que has puesto me llaman la atención dos cosas. Una es la división que se produce en la sociedad como consecuencia del virus del odio. Hay gente que va a detenerlos, pero también hay gente que intenta que no los detengan, que se les trate humanamente", ha destacado.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha asegurado que fueron nueve los migrantes llegados a esta playa y que han sido trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde permanecerán "mientras se tramita su orden de expulsión del territorio nacional".

Además, explicó que "la llegada de personas migrantes a las playas de Granada está siendo muy escasa en 2025", punto en el que ha precisado que de hecho, la de este domingo es "la segunda embarcación que llega a nuestras costas en todo lo que va de año".