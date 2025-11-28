El ingreso en prisión de Ábalos, en la prensa mundial: "Malas noticias para Sánchez"

El aún diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el 21 de octubre de 2025 en Madrid.

Es mucho más que la noticia del día: el exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresaron anoche en la cárcel de Soto del Real (Madrid), después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordase su prisión provisional, comunicada y sin fianza, por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. La decisión del juez llegó ayer, a primera hora de la tarde, ante el posible riesgo "extremo" de fuga de ambos y en virtud de los "más que bastantes" indicios de la presunta comisión de varios delitos.

Mientras en España estamos pendientes de los siguientes pasos, desde el papel de congresista de Ábalos a la mayoría de gobernabilidad de la alianza PSOE-Sumar, en la prensa internacional empiezan a hacerse eco de la noticia. La lectura es similar a la que hace una semana tuvo la inhabilitación al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz: que estamos ante un "nuevo golpe" para el Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, son muchos menos los medios que se hacen eco de esta historia.

Por ejemplo, la agencia Reuters expone que estamos ante uno de los "escándalos de corrupción que acechan al Gobierno izquierdista" y recuerda el "riesgo de fuga" que llevó al magistrado a decidir su entrada en prisión. Explica a sus lectores que a Ábalos se le acusa "de manipular contratos públicos para la compra de suministros médicos, como mascarillas, durante la pandemia de COVID-19, cuando era miembro del gabinete".

La agencia francesa AFP titula: "Prisión provisional en España para un exministro próximo a Pedro Sánchez por un caso de corrupción". Es "un nuevo revés judicial para el líder socialista", resume, porque viene de un "antiguo hombre de confianza de Sánchez -y clave para su llegada al poder en 2018 a través de una moción de censura al anterior ejecutivo de derechas, entonces envuelto en un macrocaso de corrupción-".

Uno de los medios de referencia en la burbuja europea, POLITICO, destaca que esta crisis "profundiza el estancamiento en el Parlamento" español. Tras explicar la trayectoria del exministro y sus diferentes cargos, pone el foco en cómo quedan ahora las cosas en el Congreso. "Aunque el encarcelamiento de Ábalos implica la suspensión automática de sus derechos como legislador, conserva su escaño hasta agotar todos los recursos posibles. Con los bloques de izquierda y derecha en el parlamento español de 350 escaños muy igualados en el futuro próximo, el futuro de la legislación depende ahora exclusivamente de los votos de los siete diputados que representan al partido separatista catalán Junts", indica.

Sin medias tintas, afirma: "Malas noticias para Sánchez, ya que el mes pasado Junts se distanció de los socialistas y declaró que ya no respaldaría la legislación presentada por el gobierno, como había hecho en el pasado. A menos que Sánchez logre reconciliarse con Junts, no tendrá una vía fiable para aprobar leyes durante esta legislatura, que concluirá en el verano de 2027".

También muy seguido en las instituciones europeas es Euractiv, que destaca que estamos ante "una investigación por corrupción en curso que ha sacudido al país durante el último año". "Los dos hombres estaban involucrados en un esquema de sobornos de alto perfil que ha involucrado al gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de España", indica. "La sentencia del jueves marcará la primera vez que un diputado en ejercicio vaya a prisión en España mientras ejerce en el Congreso. Perderá su derecho a voto y su salario, y los legisladores pronto decidirán qué hacer con su escaño", contextualiza.

Recuerda que también se investiga a Santos Cerdán, "estrecho aliado" de Sánchez, todos ellos por "crear una supuesta red criminal multimillonaria de contratos amañados, sobornos y tráfico de influencias en los sectores de la sanidad y la obra pública".

Por su parte, Euronews publica: "El ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo García ha sacudido por completo el tablero político y ha tensado especialmente al Partido Socialista. Desde el ámbito de la izquierda, en declaraciones a TVE, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha descrito la situación como un golpe muy duro para Pedro Sánchez, destacando que la detención de dos antiguos responsables de organización del partido "es devastador" para Pedro Sánchez".

En el diario francés Sud Ouest se explica Ábalos ha sido llevado a prisión provisional en el marco de una investigación por "corrupción" vinculada a contratos públicos de mascarillas en plena pandemia. Señala que el juez destacó un "riesgo extremo de fuga" y numerosos indicios de delitos graves, incluyendo cohecho, malversación y tráfico de influencias. "Un exministro cercano a Pedro Sánchez ha sido detenido en un caso de corrupción", dice, también en el país vecino, Le Progres. Habla de una "compleja y multifacética investigación" y destaca que Pedro Sánchez ha afirmado "desconocer el asunto"y "que el PSOE nunca recibió financiación ilegal", pero ha pedido perdón por esta trama a los ciudadanos.

Seguimos en la prensa francófona, pero en Bélgica: La Libre escribe que el valenciano es la "exmano derecha" de Sánchez, enfatiza los 24 años de prisión que le piden por este caso y el argumento del Ministerio Público denunciando el "deseo de enriquecimiento" del trío señalado, que habría celebrado un "pacto criminal". "Pedro Sánchez ha pedido disculpas reiteradas veces al pueblo español, afirmando que no sabía nada de este complejo asunto y que el PSOE nunca había recibido financiación ilegal. Escuchado por una comisión parlamentaria a principios de noviembre, denunció una "gran manipulación" y condenó un complot urdido por la oposición para derrocarlo", concluye.

The Times, desde Londres, arranca indicando que Ábalos se ha convertido "en el primer diputado en ejercicio en prisión preventiva por un caso de corrupción que amenaza con derrocar al Gobierno". Del exministro dice que fue "figura destacada del Partido Socialista Obrero Español y en su día uno de los aliados más cercanos de Sánchez". De Koldo García, que era un antiguo "portero de discoteca".

"La sentencia supone un drástico cambio de rumbo para Sánchez, ocho días después de que otro de sus antiguos hombres de confianza y exjefe de organización del partido, Santos Cerdán, fuera puesto en libertad tras casi cinco meses en prisión preventiva. Cerdán también está a la espera de juicio por corrupción", ahonda.

El semanal alemán Die Zeit, por su parte, habla de "sospecha de corrupción" y del alto riesgo de fuga, de la polémica que supone que "recibieran fondos para mascarillas" en plena pandemia. "El escándalo de corrupción ha sacudido al ya inestable gobierno de Madrid. Sánchez ha rechazado las acusaciones de financiación ilegal dentro del Partido Socialista y hasta el momento se ha negado a convocar nuevas elecciones. 'Todos los gastos han sido registrados, acreditados y auditados', declaró el presidente del Gobierno el mes pasado", expone.

También recuerda que "la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, también son objeto de investigaciones por corrupción".

En Suiza, el Tages Anzeiger repite lo de sus antecesores: riesgo de fuga, enriquecimiento en tiempos de alerta sanitaria y daño al Ejecutivo. "La sentencia judicial supone un nuevo revés para el gobierno minoritario de izquierdas del presidente Pedro Sánchez, que se encuentra bajo presión debido a diversos escándalos de corrupción".

Curioso: la noticia ha saltado a la Ukrainian News Agency, en su servicio en ucraniano y en inglés, en un momento en el que su propio Ejecutivo tiene ciertos problemas con la corrupción. Sostiene este medio que existe un importante riesgo de fuga, aunque "pese a las acusaciones, tanto Ábalos como García niegan cualquier irregularidad e insisten en su inocencia".

