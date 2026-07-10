Pedro Sánchez sorprende al enseñar el regalo que le ha hecho a António Costa, presidente del Consejo Europeo

El presidente de España, Pedro Sánchez, suele sorprender cuando publica un vídeo en sus redes sociales. Esta vez no ha sido menos. En las historias de su perfil oficial de Instagram (@sanchezcastejon), ha compartido un vídeo junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Se trata de un encuentro en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), que ha tenido como gran protagonista a Donald Trump por sus polémicas declaraciones contra España, en las que aseguró que no quiere "tener nada que ver" con el país y, de hecho, pidió que "corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas".

El encuentro entre Sánchez y Costa comenzó con un: "António, buenos días. ¿Cómo estás?". Tras los respectivos saludos, el presidente español le reveló que tenía un regalo para él. A diferencia de Recep Tayyip Erdogan, que ha regalado un revólver con balas a los líderes de la OTAN, Sánchez optó por un libro.

Un encargo de David Uclés

"Tenía una cosa que darte, es un encargo, tengo que decirte", le advirtió. Se trata del libro La península de las casas vacías, de David Uclés, galardonado con el Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2024 y el Premio Andalucía de la Crítica 2025.

"David Uclés es uno de los mejores escritores en España ahora mismo. Me dio su libro en español, pero además me trajo la traducción al portugués y me pidió expresamente que la primera vez que te viera te diera el libro traducido al portugués y, por cierto, con su dedicatoria", menciona Sánchez a Costa.

El antiguo primer ministro portugués agradeció el regalo y añadió: "¿Escribe bien? Pues debe de estar bien". Sánchez le dio su opinión sobre una de las obras más conocidas de Uclés: "La verdad es que es un libro espectacular sobre la Guerra Civil Española".

"Como él es iberista, le hacía mucha ilusión regalártelo y entonces me pidió darte ese encargo y aquí lo hago, disfrútalo", ha concluido Sánchez.