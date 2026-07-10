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Fabián por Pedri, la única novedad de Luis de la Fuente para los cuartos del Mundial ante Bélgica
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Fabián por Pedri, la única novedad de Luis de la Fuente para los cuartos del Mundial ante Bélgica

40 años después, nos volvemos a ver en unos cuartos con los belgas....

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Fabián da indicaciones durante el partido contra Portugal
Fabián da indicaciones durante el partido contra PortugalGetty Images

Tres partidos para un sueño. Y el primero llega este mismo viernes. Todo listo en Los Ángeles para el regreso de España a unos cuartos de final 16 años después. Una cita magna para la que Luis de la Fuente ha preparado una novedad relevante. La única con respecto a las últimas alineaciones, la entrada de Fabián en lugar de Pedri.

Han sido pocos los cambios hasta ahora en los onces de la selección. De hecho, han sido pocos los cambios incluso durante los partidos. Intervencionista sí, pero limitando su radio de acción a un grupo de 16-18 jugadores. Metidos ya en la fase final del Mundial hay un grupo amplio de convocados que aún no han rascado bola... y no solo porteros. Pero los resultados no hacen sino darle la razón a Luis de la Fuente

Para este viernes, el seleccionador repite a diez de sus once. Unai Simón en portería, Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella en defensa; Rodri y Fabián al mando del centro del campo; Baena por la izquierda, Yamal por la derecha, Olmo en mediapunta y Oyarzabal delante. De la Fuente apuesta por la calidad de Fabián de inicio y deja a Pedri como potencial factor de cambio en el banquillo, tras varios partidos un tanto irregulares.

Enfrente espera un rival incómodo. Bélgica ya no es la misma que la de hace unos años, cuando Hazard, el mejor De Bryune, Carrasco, Courtois o Lukaku en plenitud amenazaban con cotas muy, muy altas. Lo rozaron, pero no llegaron a esa ansiada final de Mundial o Euro. Sin embargo, hoy no deja de ser un buen equipo. 

Los años pasan, pero la calidad sigue. El madridista Thibaut Courtois sigue peleando por ser uno de los mejores porteros del mundo; De Bruyne ya no vive su mejor etapa, pero la calidad puede aflorar en cualquier momento; Lukaku 'revive' cuando se pone la camiseta nacional; y podemos sumarle el talento Doku, Trossard, De Ketelaere o Tielemans

En la fase de grupos y en cruces, especialmente en el 'partido de la vergüenza' con EEUU, la actual Bélgica de Rudy García ha demostrado que tiene bastante gol. Empezó mal con dos empates ante Egipto y especialmente ante Irán, pero en el partido clave contra Nueva Zelanda reaccionó. A partir de entonces, 12 goles en tres encuentros (5 a Nueva Zelanda; 3 a Senegal y 4 a la EEUU del readmitido Balogun) 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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