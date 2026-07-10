El pensador romano que sirve de referente a Luis de la Fuente antes del España-Bélgica: "La calma es poder"

España se enfrenta este viernes a Bélgica por un puesto en las semifinales del Mundial. La Selección quieren seguir avanzando en un torneo donde figuran entre los grandes favoritos.

El buen hacer del combinado nacional ha disparado la ilusión de millones de aficionados, y buena parte de culpa de ello la tiene Luis de la Fuente. El técnico riojano ha construido un grupo de jugadores que, además de futbolistas, son compañeros que van al unísono.

El espíritu de equipo es, sin duda, una de las claves del éxito de la Selección, como el propio Luis de la Fuente ha reconocido este viernes en rueda de prensa. "La calma es poder, estar tranquilo es poder, dominar la situación te da poder...", ha asegurado.

Al hilo de esto, el seleccionador español ha revelado que está leyendo un libro del emperador y pensador romano Marco Aurelio, para quien una de sus máximas es, precisamente, la calma ante la adversidad.

"Estoy leyendo un libro de Marco Aurelio, sabéis que soy un gran aficionado, y decía que lo que es malo para el panal, es malo para la abeja; y así es", ha revelado el técnico español.

De la Fuente parece tenerlo muy claro, pues ha afirmado que "cada uno tenemos que pensar en equipo, en grupo", y que pensando así "nos va muy bien porque tenemos muy buenas personas".

A modo de conclusión, el técnico riojano ha aseverado que él ha "desdramatizado mucho la derrota" y que "lo más importante es el proceso y el trabajo". "En el proceso es donde queda verdaderamente la satisfacción", ha sentenciado De la Fuente.

Las claves del partido

España se juega ante Bélgica mucho más que un pase a las semifinales del Mundial 2026. El equipo de Luis de la Fuente llega al duelo convertido en una de las selecciones más sólidas del torneo, tras eliminar a Portugal y firmar un campeonato impecable en defensa.

España es la único selección que todavía no ha encajado un gol en el Mundial, un dato que refuerza su candidatura al título. Bélgica, en cambio, presenta una propuesta más vertical, basada en la velocidad de sus atacantes y en la capacidad para castigar los errores rivales.

En clave individual, Mikel Oyarzabal se ha consolidado como la referencia ofensiva española, con cuatro goles. El vasco se ha convertido en el hombre decisivo de una selección que con pocas ocasiones marca diferencias. Bélgica, por su parte, mantiene el peso competitivo de figuras como Courtois, De Bruyne, o Lukaku.