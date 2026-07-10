Groenlandia planta cara a la petrolera de Trump: "Somos el lugar más pacífico de la Tierra y de repente están todos estos americanos intentando tomar el control"

Esta semana, aprovechando la Cumbre de la OTAN 2026 celebrada en Ankara (Turquía), el presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a reiterar su intención de que el país norteamericano se anexione Groenlandia, la gigantesca isla integrada en el Reino de Dinamarca.

Durante el evento, el mandatario estadounidense ha afirmado que Groenlandia "es muy importante" para EEUU, pero "no lo es para Dinamarca" y ha asegurado que Washington "necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de EEUU".

A esas declaraciones de Trump se une que, tal y como informa el medio de comunicación británico The Guardian, hace justo un mes, un representante de Greenland Energy (empresa petrolera texana vinculada el presidente de EEUU) se desplazó hasta Groenlandia asegurando que la compañía tiene permiso para llevar equipos de perforación a tierra con el objetivo de extraer miles de millones de barriles de crudo que podrían estar bajo el territorio de Groenlandia.

Avaaraq Olsen, alcaldesa de la región que abarca la capital de Groenlandia, Nuuk, y que se extiende hacia el este a través de Jameson Land, donde se planea llevar a cabo la perforación petrolera, ha negado que Greenland Energy cuente con esos permisos.

Respecto a la intenciones de EEUU, Olsen ha expresado que "somos el lugar más pacífico de la Tierra (…) Siempre hemos vivido en paz y armonía. Y de repente, aparecen todos estos estadounidenses tratando de apoderarse de todo".

Olsen no ha sido la única que le ha plantado cara a Trump. En respuesta a las palabras del presidente norteamericano acerca del territorio, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, le ha pedido al mandatario respeto a la integridad territorial y al derecho a la autodeterminación de la isla ártica. "Lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta", ha expresado Nielsen en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook.