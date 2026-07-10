Los cinco trucos inspirados en Disney para evitar que los mosquitos piquen a sus visitantes, y cómo puedes recrearlos en casa

La llegada del verano es sinónimo de sol, playa y vacaciones, aunque también de una mayor presencia de insectos como las moscas o los mosquitos. Evitar su presencia puede parecer una tarea compleja. Sin embargo, existen algunos consejos bastante sencillos que pueden servir de gran ayuda.

Uno de ellos es el que aplican en Walt Disney World, el parque de atracciones de Disney que se encuentra en Orlando y que recibe anualmente millones de visitas, el cual, a pesar de contar con más de 12.000 hectáreas (lo que equivale a la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos), se encuentra libre de mosquitos.

Según explica la creadora de contenido Jil Hinds, 'Pink Jardin' en Youtube, el parque consigue esta hazaña gracias a su programa de vigilancia y drenaje, el cual evita la presencia de estos insectos de forma natural, sin necesidad de químicos agresivos.

"Nunca me ha picado un mosquito cuando voy a Disney", señala. "Así que uso su sistema de cinco puntos porque, como puedes ver, mi casa está completamente rodeada de árboles y puede convertirse rápidamente en un criadero de mosquitos después de la lluvia", agrega.

Lo primero que hacen en el parque de atracciones infantil es eliminar todo rastro de agua estancada —bien sea de los elementos decorativos, de las fuentes de agua o de las superficies—, pues es el lugar donde los mosquitos ponen los huevos (las larvas se desarrollan en menos de 48 horas, por lo que debes tener cuidado).

En el caso de las fuentes de agua, según recoge The Independent, "el drenaje no es una opción". En su lugar, aplica larvicidas naturales, como las pastillas antimosquitos, las cuales consiguen neutralizar a las larvas antes de que lleguen a la edad adulta. "Cuando las larvas entran, se comen eso y básicamente les explota la barriga (...) Es triste pero sí", destaca Hinds.

También resulta igual de importante plantar hierbas repelentes de insectos en grandes cantidades, en lugar de optar por plantas colocadas de forma aislada. "Para replicar esta barrera protectora, los propietarios deben plantar grandes cantidades de hierba limón, romero y albahaca cerca de las zonas de mucho tránsito", recomiendan desde el diario británico.

El tercer truco consiste en rociar ajo, pues contiene compuestos que odian los mosquitos, lo que ayuda a mantenerlos alejados. En casa se puede optar por triturar algunas cabezas de ajo con agua, colar la mezcla y ponerla en un pulverizador. "No mata a los mosquitos, pero los ahuyenta de la zona", explica Hinds.

Otro consejo es coger hierbas aromáticas, como el tomillo o el romero, y quemarlas (en una hoguera o en una parrilla). "Ahuyenta a los mosquitos, las moscas negras, los jejenes, a todos", asegura la creadora de contenido, que como última recomendación recuerda que, además de la prevención, también es importante la erradicación a través de herramientas como matamoscas u otros dispositivos eléctricos.