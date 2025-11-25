Guardiola pierde los nervios con un cámara y acaba "avergonzado": "Cometí un gran error"

Pep Guardiola se queja a un cámara de televisión tras el partido de la Premier League entre el Newcastle United y el Manchester City en St James' Park, el 22 de noviembre de 2025.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se ha visto estos días en los titulares por algo que va más allá del notable desempeño de su club, que actualmente es tercero en la Premier League, sólo por detrás del Arsenal y el Chelsea. Y es que el técnico catalán ha tenido que pedir disculpas por un incidente que tuvo con un operador de cámara en el partido que acabó en derrota de los suyos, contra el Newcastle United, el pasado 22 de noviembre.

El informador grabó la discusión de Guardiola con el centrocampista contrario, Bruno Guimaraes, y con los árbitros, y eso no le gustó, así que se encaró con él, se le acercó, trató de apartarlo, lo tocó y hasta intentó quitarle los cascos con los que trataba de chequear la calidad del sonido de la emisión para que escuchase su reprimenda, pese a que sólo estaba haciendo su trabajo. Ahora, el míster dice que se siente "avergonzado".

"Me siento avergonzado cuando lo veo. No me gusta y pido disculpas al operador de cámara. Con 1.000 partidos como entrenador no soy una persona perfecta y cometo errores. Sólo defiendo a mi equipo y a mi club", recordó el de Sampedor ayer por la tarde, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Bayer Leverkusen de Liga de Campeones.

Este incidente ocurrió justo después del pitido final del partido en el que el City perdió 2-1 contra el Newcastle para quedarse a siete puntos del líder, el Arsenal, que ganó por 4-1 al Tottenham Hotspur. El entrenador citizen mostró su descontento por la decisión de conceder el gol de la victoria del Newcastle en el minuto 70 en St James' Park, al considerar el City que el guardameta Gianluigi Donnarumma había sido objeto de falta.

Un partido tenso

Al acabar el encuentro, también se produjo una pequeña trifulca entre los jugadores del City y Guardiola contra Joelinton, del Newcastle. Una vez se llevaron al brasileño, la discusión comenzó entre Guardiola y Guimaraes y tras esta, el entrenador se fue a por el operador de cámara antes de abandonar el campo por el túnel de vestuarios.

En el partido hubo varias decisiones polémicas que no parecieron gustar a Guardiola, como una posible falta a Gianluigi Donnarumma en el 2-1 y dos posibles penaltis a Phil Phoden y a Josko Gvardiol que ni el árbitro ni el VAR pitaron.