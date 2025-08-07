Pide un café, le dice a la camarera que lo quiere aún más caliente, se lo lleva y lo que pasa después es de juzgado de guardia 

Una camarera ha expresado su estupefacción por lo que le ha pasado con una clienta que le pidió que le preparase un café de una forma muy específica y que, además, quería muy caliente.

"Entera, integral, de tomate, queso fresco, aguacate, un café con leche, en vaso, de capuchino, corto de café, pero descafeinado, con leche de soja muy caliente y canela", dice la usuaria de TikTok @ericka.venezolana que era la petición.

"Bueno, pasaron tres minutos, le llevo el café y me dice que lo quiere más caliente. Voy, le llevo la leche ardiendo del infierno se la estoy poniendo allí. Pasa un minuto y me pidió hielo. ¿Alguien me lo explica, por favor?", ha pedido.

La camarera pregunta: "¿Por qué hacen estas cosas? 🤪😆 ¿Ustedes lo ven normal? ¿Soy yo la que está loca?".

En las reacciones, algunas personas han dado posibles motivos: "Probablemente quisiera un café frío, por eso lo del hielo, pero lo pide con leche caliente porque el café queda con crema (espuma*) a diferencia de si lo pones directamente con la leche fría... Se le habrá olvidado pedir el hielo, ya que tenía bastantes requisitos mas por eso lo solicita después".

La camarera ha respondido a eso: "La primera vez tenía crema, pero la segunda cuando lo pide hirviendo extremadamente caliente ya no tiene porque la leche no está bien cremada, no tiene la temperatura adecuada. Sí, puede ser que se le haya olvidado, con un 'disculpa', un 'por favor' y 'gracias' no me hubiese molestado tanto, pero ni educación tenía".

Otra persona apunta: "Con la leche caliente se mezcla mejor el café y luego te lo tomas con hielo, no es tan difícil de entender". Pero la camarera también ha respondido: "Pídelo todo junto al principio. No me hagas hacer 5 viajes a tu mesa, no tiene sentido".