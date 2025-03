Pide un café en León y le cobran 4,50€, pero lo que le sirven hace que muchos lo vean hasta barato

Los precios de los cafés en bares y cafeterías son tema de discusión recurrente en las redes sociales, normalmente porque alguien comparte el 'hachazo' que le han metido en algún establecimiento.

Pero, esta vez, el caso es bien distinto: un usuario ha explicado que le han cobrado 4,50 euros por un café en León, pero lo que le han servido es de tal magnitud que algunos lo consideran hasta barato.

Lo ha compartido en TikTok @jose_casado y explica que ese café se ha hecho famoso en todo León "por la forma en que te lo sirven": "No te lo sirven ni en taza ni en vaso, sino en galleta. Y, evidentemente, luego te la comes".

"La cafetería se llama Sweet House y está en pleno centro de la ciudad, al lado de la Plaza de Santo Domingo, en la calle Padre Isla. Su especialidad son las cookies y, tras muchas pruebas en las que se rompía la galleta cuando hacían el café caliente dentro, consiguieron dar con la receta perfecta", explica mientras muestra cómo preparan la bebida.

Dicho eso, lo prueba: "Está muy rico. Además, como está caliente, se derrite la galleta y mezcla el café con el chocolate". Una vez que se lo bebe, prueba la galleta: "Está crujiente, buenísima. Eso sí, son 4,50 euros cada café".

"Es muy contundente, así que un café para después de comer no. Esto es una buena merienda entera", avisa. En las reacciones, un usuario apunta: "No lo veo caro". Otro: "Bueno es café más galleta, no lo veo caro". Y otra persona ha echado cuentas: "Para los que dicen que es caro... yo lo veo con esta aproximación. Una cookie de media cuesta 2,50 + café 1,50 , a mí me salen 4€ así que 4,50 no lo veo tan descabellado".