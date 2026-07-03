Pide información a un restaurante por una oferta de trabajo y el dueño no le revela las condiciones "hasta que vea cómo trabaja"

Buscar empleo suele ser todo un viaje lleno de emociones y más si es en el sector de la hostelería. El activista Jesús Soriano, conocido en las redes sociales como Soy Camarero gracias a su activismo con las condiciones laborales de los trabajadores del sector, además de dar visibilidad a lo que pasa detrás y delante de la barra, ha enseñado una conversación de WhatsApp entre una candidata a trabajar en un restaurante.

La conversación comienza completamente normal: "Buenas tardes, venía a pedir información sobre el trabajo, sin ningún compromiso, gracias". Las primeras preguntas del dueño consistían en saber dónde vive, si es camarero y en qué locales ha trabajado, además del tiempo de experiencia: "5 años".

"Te llamo para el viernes y te hago una prueba", le indica el hostelero. Sin embargo, el candidato pregunta primero por las condiciones, ya que sin saberlas no quería hacer la prueba. Aquí es donde entra la sorpresa por la respuesta que recibe: "No puedo ofrecerte nada hasta ver cómo trabajas, no puedo darte condiciones sin saber cómo trabajas".

La reacción del candidato, aplaudida

La réplica fue instantánea y con toda lógica: "Entonces no me interesa, gracias, no voy a ir a ciegas, gracias por tu tiempo y suerte buscando personal". "Gracias a ti", respondió sin más el dueño. La conversación termina ahí y entonces Soriano pregunta: "En esta situación, ¿haríais lo mismo o iríais a hacer una prueba sin saber las condiciones y si os van a pagar por hacerla?".

De las decenas de respuestas, muchas coinciden en que el empresario debería decir todas las condiciones: "Horario, sueldo, horas, etc. Si al empresario le gusta su currículum o experiencia, la prueba son los 15 días con contrato".

"Pues claro, tú dime las condiciones, si me convienen, voy y me haces la prueba, luego ya verás tú si valgo o no valgo", ha replicado la usuaria @Mabelle.