Un bar anuncia cuándo cierra con un sincero cartel que merece ser expuesto en un museo

Tener un bar es una tarea complicada, sobre todo si es un negocio familiar que depende de una sola familia que tiene que trabajar jornadas larguísimas porque el negocio depende de lo que ellos mismos hagan porque no cuentan con personal externo.

Y este es probable que sea un problema que afecte a muchos pequeños hosteleros. Según la web especializada en hostelería qamarero.com, en España hay alrededor de 180.000 bares por lo que en cada uno de ellos seguro que hay una historia detrás que contar.

El sector hostelero es, además, fundamental en la economía española ya que aporta alrededor del 6% al PIB nacional, una cifra histórica a pesar de que cada vez hay menos locales. Desde 2010 el número de bares en España está bajando —un 17% concretamente— aunque sigue siendo el país con bares del mundo seguido de Italia.

En redes se suele viralizar el contenido relacionado con bares y restaurantes porque todo el mundo tiene uno cerca de confianza con el que se puede identificar. En este caso, el protagonista es el dueño del Bar Emilio que ha dejado claro cuál es su horario de apertura y de cierre con un maravilloso cartel que ha hecho las delicias de X.

"Horario Bar Emilio. Abro cuando llego. Cierro cuando me voy. A quien no le guste que se haga autónomo", reza el cartel que se ha llevado más de un aplauso en la red social de Elon Musk por su elocuencia.

Autónomos en hostelería

Según la conocida web especializada Infoautónomos, hay aproximadamente 330.000 autónomos que pertenecen al sector de la hostelería en España, uno de los que más tiene de todo el país.

Desde principios de 2025, la hostelería es el tercer sector, por detrás de construcción y comercio, con más autónomos de España. Además, en los primeros seis meses de 2025, la hostelería ha sido un motor de crecimiento para el empleo autónomo, aportando el 24,40% de los nuevos autónomos, con 11.157 nuevos efectivos.