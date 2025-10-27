Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un bar anuncia cuándo cierra con un sincero cartel que merece ser expuesto en un museo
Virales

Virales

Un bar anuncia cuándo cierra con un sincero cartel que merece ser expuesto en un museo

Tiene que ser un fenómeno Emilio. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Cartel del Bar Emiliosoy Camarero

Tener un bar es una tarea complicada, sobre todo si es un negocio familiar que depende de una sola familia que tiene que trabajar jornadas larguísimas porque el negocio depende de lo que ellos mismos hagan porque no cuentan con personal externo. 

Y este es probable que sea un problema que afecte a muchos pequeños hosteleros. Según la web especializada en hostelería qamarero.com, en España hay alrededor de 180.000 bares por lo que en cada uno de ellos seguro que hay una historia detrás que contar.

El sector hostelero es, además, fundamental en la economía española ya que aporta alrededor del 6% al PIB nacional, una cifra histórica a pesar de que cada vez hay menos locales. Desde 2010 el número de bares en España está bajando —un 17% concretamente— aunque sigue siendo el país con bares del mundo seguido de Italia. 

En redes se suele viralizar el contenido relacionado con bares y restaurantes porque todo el mundo tiene uno cerca de confianza con el que se puede identificar. En este caso, el protagonista es el dueño del Bar Emilio que ha dejado claro cuál es su horario de apertura y de cierre con un maravilloso cartel que ha hecho las delicias de X. 

"Horario Bar Emilio. Abro cuando llego. Cierro cuando me voy. A quien no le guste que se haga autónomo", reza el cartel que se ha llevado más de un aplauso en la red social de Elon Musk por su elocuencia.

Autónomos en hostelería

Según la conocida web especializada Infoautónomos, hay aproximadamente 330.000 autónomos que pertenecen al sector de la hostelería en España, uno de los que más tiene de todo el país. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Desde principios de 2025, la hostelería es el tercer sector, por detrás de construcción y comercio, con más autónomos de España. Además, en los primeros seis meses de 2025, la hostelería ha sido un motor de crecimiento para el empleo autónomo, aportando el 24,40% de los nuevos autónomos, con 11.157 nuevos efectivos.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco