Pide una tostada y se queda desconcertada por lo que le traen: dice que es rarísimo, pero indigna a muchos

Una clienta de una cafetería se ha lamentado por lo que le han servido cuando ha pedido una tostada y ha encendido un debate enorme.

"Con todo el cariño y el agradecimiento, que además me encanta el sitio. ¿Qué pensáis cuando vais a desayunar y os ponen esto para que os lo preparéis vosotros?", dice en la red social Threads junto a una foto en la que se ve cómo le han servido la tostada por un lado y por otro mantequilla y miel, pero sin echárselo en el pan.

"No cuesta nada hacerlo pero me resulta rarísimo porque entre otras cosas si voy es por no preparármelo en casa y además después voy a pagarlo… Sin hate de verdad, pero ¿qué pensáis?", ha preguntado.

El tema ha indignado a muchos, que consideran un disparate que un cliente se queje por tener que untarse las tostadas. "¿¿Te ponen la servilleta para que te limpies tú o esperas que te lo limpie el camarero también??", pregunta uno.

"Toda mi vida me han puesto las tostadas con mantequilla y mermeladas individuales. Si te lo echan en la cocina primero puede que no te guste la cantidad y segundo el pan llega asquerosamente empapado y blandurro", dice otro.

Otros, en cambio, apoyan a la clienta: "Pues a mí me da mucho coraje por que para eso me lo preparo en casa que es lo que hago a diario. Si voy a una cafetería y me cobran por tomarle el desayuno etc allí que me lo pongan bien, si no que lo avisen en la puerta que me lo tengo que preparar yo y es entonces cuando decidiré si quedarme allí o buscar otro lugar".