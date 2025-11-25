Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Piden llevar su propio postre al restaurante, el hostelero les avisa de que les cobrará un plus y la respuesta de los clientes tiene tela

Se lamenta por que algunos piensan que su "trabajo y el espacio del restaurante es gratis".

Una tarta, en un restaurante.Getty Images

El chef Carlos Maestre, popular en las redes sociales por su estilo directo, ha relatado un caso real que ha sufrido en su restaurante cuando un grupo de 20 clientes le avisaron de que querían llevar su propio postre.

El cocinero empieza lamentándose por esas personas que piensan que su "trabajo y el espacio del restaurante es gratis". En el caso del que habla, explica que se trataba de un grupo grande que había contratado un menú cerrado y que le plantearon: "¿Te importa que traigamos nosotros el postre?".

"No, para nada. Lo que viene a continuación hay que decirlo para evitarse problemas: 'Se os cobrará un plus por persona y necesito una porción de cada cosa que traigáis", cuenta en su canal de TikTok, donde tiene más de 20.000 seguidores.

La respuesta de los clientes fue tajante: "¿Cómo? ¿Por qué tengo yo que pagar eso si yo traigo el postre? Si ya pagamos el resto aquí, ¿por qué tengo que dejar una porción de cada cosa? No lo entiendo. De verdad, que parece que necesitáis cobrar por todo. Qué manera de estafar a la gente, de verdad". 

"Vamos, a ver, mis pequeños peinabombillas"

"Vamos, a ver, mis pequeños peinabombillas, usas mis platos, el tiempo de mis camareros, la sobremesa que te vas a marcar, que va a ser de puto campeonato, el espacio de mi restaurante, tengo que servir las cosas, recogerlas y lavarlo yo. ¿De verdad que pretendes que todo eso sea por tu carita bonita?", señala Maestre.

El chef responde también a por qué tiene que quedarse con muestras del alimento: "Si me quedo muestras es porque no quiero que sanidad venga y me ponga todo esto patas arriba por algo que no se haya cocinado aquí. Así que, por favor, si queréis traer vuestra tarta chachiguachi y arcoíris de colores o el postre que ha hecho vuestra abuela, se paga y se deja muestra y no se discute más porque lo hacemos por algo". 

En los comentarios, algunos usuarios cuentan experiencias más extremas que han tenido: "Y qué me dices de los que traen un alimento de otro local o de su casa, en este caso un pastel, y se ofenden porque les dices que no lo pueden consumir en nuestro local, que es una cafetería pastelería".

"Hoy me han gritado porque la mesa de al lado tenía su comida antes de ellos, aunque ellos hayan pedido primero (lo de ellos era una carne muy hecha y los de al lado era todo fritura)", cuenta otro.

