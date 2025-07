Pierde el neceser con todas sus pertenencias en el bus y la resolución le genera una pregunta: "¿Los españoles son honestos?"

El usuario de TikTok Andrés Camacho (@drescamacho) emprendió un viaje desde Perú para vivir en España, donde tuvo un percance que le hizo reflexionar sobre cómo son los españoles.

"Perdí mi neceser en el bus que me estaba llevando a mi casa, en esas semanas en las que estaba en ese momento un poco medio despistado, y llegando a casa por la noche, me di cuenta de que no lo tenía", ha expresado al principio del vídeo, que hasta el momento ha superado las 40.000 visitas.

Su última opción como solución era llamar al depósito de la línea de buses por falta de fe, pero lo hizo igualmente. Cuando preguntó si se habían encontrado un neceser negro con sus pertenencias, le respondieron inmediatamente que sí y le hicieron un par de preguntas para comprobar que era realmente el dueño.

"Justo ahora he venido al depósito y me lo han dado, revisé todo y está todo completo, mi cartera, mi documento, TODO", ha desvelado. Esto le ha hecho reflexionar sobre si ha tenido suerte o si los españoles son honestos, por lo que ha preguntado a sus seguidores por ello, por desconocimiento.

"Esto no va de nacionalidad, sino de educación", ha respondido un usuario. Su pequeña reflexión ha generado más de 200 comentarios de todo tipo: "Vamos a hacer entre todos que siga siendo así".