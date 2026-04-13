Piqueras dice que Sánchez "está dando un ejemplo notable" al ser preguntado por lo que está haciendo

El expresentador de Informativos Telecinco Pedro Piqueras ha hablado en una entrevista con el diario El Español sobre la política exterior que está siguiendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su postura contraria a la guerra de Irán y a las posiciones de Donald Trump.

Todo ha comenzado cuando le han dicho que es un hombre de Estado, entonces ha aprovechado para cuestionar figuras como la de Trump: "No me gusta que la gente se excite y trate de excitar a otros; personajes como Donald Trump, por ejemplo, son excitantes, y por eso, peligrosos".

"Trump está dibujando el mundo que él quiere. Él, que supuestamente aspiraba al Nobel de la Paz, no es el hombre que prometía a su pueblo una América grande de nuevo sin conflictos… ¡pero si está entrando en todo!", ha señalado.

De hecho, Piqueras ha enumerado algunas de las estrategias que está siguiendo el líder estadounidense desde que volviera al poder: "Financia grupos patrióticos, empezando por figuras como Milei o Netanyahu o patriotas europeos (que ya sabemos lo que significan) para crear un mundo a su imagen y semejanza".

Piqueras, sobre Sánchez

Entonces, es cuando Piqueras ha sido preguntado por la opinión que tiene sobre que "Sánchez sea uno de sus enemigos a abatir", por esos planteamientos del "no a la guerra" y convertirse en el principal rival de Trump.

El expresentador ha elogiado lo que está haciendo el jefe del Ejecutivo en ese sentido: "En política exterior, Sánchez está dando un ejemplo notable. Si todos funcionaran como él, nos iría mejor".

"Puedes criticarlo por cuestiones internas si quieres, pero en el ámbito internacional ha mostrado firmeza. Me alegró no ver al presidente del Gobierno de mi país en esa mesa redonda en la Casa Blanca donde Trump les leía la cartilla a todos", ha apostillado Piqueras.

Además, ha añadido que "hay que demostrar el orgullo de ser europeos y de ser una potencia". "Tenemos un papel que jugar en el mundo", ha sentenciado.