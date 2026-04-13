Trump sopesa ataques limitados contra Irán tras el fracaso de las conversaciones de paz

El presidente de EEUU, Donald Trump, tras desembarcar del Air Force One, a su llegada a la Base Conjunta Andrews en Maryland, el 12 de abril de 2026.

La incertidumbre es total. Las conversaciones de paz entre Estados Unidos en Irán, que tuvieron lugar este fin de semana durante 21 intensas horas, acabaron sin acuerdo. Las partes sostienen que hubo avances "positivos", pero en lo troncal las diferencias siguen siendo abismales. No se pueden superar, tampoco, 47 años de animadversión en menos de un día.

Y, sin embargo, ninguna de las dos partes da por roto el precario alto el fuego, declarado el pasado miércoles (no para Líbano, que sigue sufriendo los ataques de Israel). Hoy los ojos del mundo se centran en el estrecho de Ormuz, donde el presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado que va a aplicar su primera medida de presión para forzar al régimen teocrático a negociar en sus términos, o sea, a claudicar.

Pero, en paralelo a ese bloqueo marítimo que entrará en vigor a las 16:00 horas de hoy (hora española), como ha anunciado el republicano esta madrugada, EEUU se plantea atacar de nuevo. Según funcionarios y personas familiarizadas con el gabinete de Trump, el mandatario y sus asesores "están considerando reanudar ataques militares limitados en Irán (...) como una forma de superar el estancamiento en las conversaciones de paz". Lo publica a esta hora el Wall Street Journal.

Esta es una de las opciones que Trump barajaba el domingo, horas después del fracaso de las negociaciones en Pakistán, indicaron los funcionarios. Trump también podría reanudar una campaña de bombardeos a gran escala, aunque los funcionarios señalaron que esto era menos probable dada la posibilidad de desestabilizar aún más la región y la aversión del presidente a los conflictos militares prolongados. También podría buscar un bloqueo más temporal mientras presiona a sus aliados para que asuman la responsabilidad de una misión de escolta militar prolongada a través del estrecho en el futuro.

Tras el fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, Trump pasó gran parte del domingo en su complejo turístico en Doral, Florida, un suburbio de Miami, participando en un programa de Fox News, jugando al golf y conversando con sus asesores. Según sus asesores, Trump sigue abierto a una solución diplomática, a pesar de haber prometido el bloqueo y amenazado nuevamente con atacar la infraestructura iraní.

"Me dolería tener que hacerlo, pero se trata de su agua, sus plantas desalinizadoras, sus centrales eléctricas, que son muy fáciles de atacar", declaró Trump en Fox News.

Una portavoz de la Casa Blanca declinó comentar las opciones específicas de Trump. "El presidente ya ordenó un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, poniendo fin a la extorsión iraní, y sabiamente mantiene todas las demás opciones sobre la mesa", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales. "Quien le diga a The Wall Street Journal que sabe lo que hará el presidente Trump a continuación, está simplemente especulando".

Trump afirmó que Irán desea regresar a la mesa de negociaciones, y un funcionario cercano al equipo negociador estadounidense indicó que la oferta sigue vigente. Reza Amiri Moghadam, un alto miembro de la delegación iraní en las conversaciones, lo calificó como el inicio de un proceso. “Las conversaciones de Islamabad sentaron las bases para un proceso diplomático que, si se fortalecen la confianza y la voluntad, puede crear un marco sostenible para los intereses de todas las partes”, escribió en redes sociales.

Funcionarios estadounidenses delinearon las líneas rojas de Trump en futuras negociaciones con Irán. Estas incluyen la apertura total del estrecho de Ormuz sin peaje; el fin de todo el enriquecimiento de uranio y el desmantelamiento de las instalaciones de enriquecimiento; la entrega de su uranio altamente enriquecido; la aceptación de un marco de seguridad más amplio que incluya a aliados regionales; y el cese de la financiación de grupos afines como Hezbolá en el Líbano y los rebeldes hutíes de Yemen.

Las conversaciones en Pakistán, lideradas por el vicepresidente JD Vance, fracasaron después de que Irán se negara a renunciar a su programa nuclear. Trump afirmó que impedir que Irán adquiera armas nucleares es un factor importante en su decisión de lanzar la guerra.

Funcionarios estadounidenses y otras personas cercanas a la administración señalaron que cualquier opción que elija Trump a continuación conlleva grandes riesgos. Relanzar una guerra a gran escala agotaría aún más las reservas de municiones estadounidenses, cruciales para la economía, y expondría al presidente a una mayor reacción negativa de un electorado escéptico ante los conflictos en Oriente Medio. Sin embargo, reducir la operación militar mientras el régimen, debilitado pero con sus ambiciones nucleares intactas y el control del estrecho, se consideraría una victoria para Teherán.

Algunos funcionarios y analistas elogiaron la decisión de Trump de imponer un bloqueo naval al estrecho como su mejor opción, o la menos mala. Alrededor de la mitad de los ingresos del gobierno iraní provienen del petróleo y el gas. Un bloqueo exitoso estrangularía las exportaciones de petróleo de Irán, motor de su economía, y demostraría a los aliados de Estados Unidos y a los nerviosos mercados energéticos mundiales que Teherán no puede mantener el estrecho como rehén.

«Hemos visto que esta estrategia de bloqueo ha funcionado en Venezuela, y Trump tiene la oportunidad de replicarla aquí», afirmó Matthew Kroenig, exfuncionario del Pentágono y actualmente miembro del Atlantic Council. “Creo que esta es una forma de aumentar la presión sobre el régimen y obligarlo a enfrentarse a dilemas difíciles”.

Un bloqueo que lleva inconvenientes

El gobierno iraní aún no ha cedido a la presión económica de Estados Unidos, incluyendo décadas de sanciones paralizantes, y se mantiene desafiante tras semanas de intensos bombardeos estadounidenses e israelíes. Funcionarios estadounidenses indicaron que los buques de guerra que operan en el estrecho frente a la costa iraní podrían sufrir nuevos ataques con misiles y drones con escaso tiempo para reaccionar.

Trump ha cambiado de estrategia repetidamente durante la guerra, insistiendo en que el estrecho no era un problema antes de centrarse más en él. Ha estado bajo presión de aliados que sufren con mayor intensidad el bloqueo iraní del paso que transporta cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Trump también enfrenta una creciente reacción política en su país y ha admitido que los precios de la gasolina podrían mantenerse elevados, lo que representa un lastre para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El presidente, que se encontraba en un evento de Ultimate Fighting Championship en Miami cuando Vance salió de las maratónicas conversaciones en Islamabad, se mostró indignado el domingo durante su aparición en Fox News por lo que considera una cobertura mediática injusta de la guerra. Se le vio con ropa de golf en su club de Doral junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis. El domingo continuó su disputa con Bruce Springsteen, quien ha criticado al presidente y la guerra, burlándose de su apariencia en una publicación en redes sociales.

Estadio de la UFC con una pantalla gigante que muestra a Paulo Costa estrechando la mano del presidente Trump.

Paulo Costa, competidor del Ultimate Fighting Championship, estrechó la mano del presidente Trump en el evento de la UFC del sábado en Miami. Jim Watson/AFP/Getty Images

Una guerra prolongada solo agravará la preocupación entre los asesores, aliados y líderes empresariales de Trump sobre los costos económicos, incluyendo el aumento de los precios de la energía.

"Mi consejo a la gente de la Casa Blanca con la que he hablado es que aseguren el estrecho a cualquier precio y de inmediato, como una cuestión de seguridad económica, nacional y global", dijo Steve Moore, asesor económico de Trump. “Tenemos el poder de proteger el flujo del comercio internacional y debemos usarlo. De lo contrario, la economía mundial podría caer en una recesión global”.

El domingo, Trump justificó el sufrimiento temporal como el precio a pagar por impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Fred Fleitz, alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, afirmó que la numerosa delegación que Irán envió a Islamabad demostraba que se puede alcanzar una solución diplomática. “Creo que Trump tiene razón, Irán ya no tiene opciones”, declaró. “Este conflicto lleva apenas unas semanas. Es demasiado pronto para saber cómo terminará, pero creo que el panorama es prometedor”.