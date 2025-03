Poca gente se ha atrevido a verbalizar en público lo que José María García dice sobre Pablo Motos

El periodista José María García se ha expresado en unos rotundos términos sobre el presentador Pablo Motos al ser preguntado sobre la 'guerra' que protagonizan desde hace meses El Hormiguero y La Revuelta.

En una entrevista con José Ramón de la Morena, éste le ha plantado: "¿La rivalidad nuestra tiene alguna similitud con lo que han tenido ahora Pablo Motos y Broncano?".

"Eso es una broma. Es una broma. Pablo Motos no es buena gente. Motos no es presentable, para mí. Broncano sí, pero tampoco me gusta demasiado", ha dejado claro García.

"Estos son dos muñequitos comparado con aquello, lo que pasa es que aquello no era una guerra De la Morena-García. Era una guerra de una empresa que quería acabar con la otra. Y la empresa tuya te utilizó a ti. Pero bueno, es que es ley de vida", ha afirmado.

De la Morena, por su parte, ha dejó clara su postura al respecto en una entrevista en El Mundo: "Nosotros éramos dos periodistas mientras que Broncano es un humorista y Pablo es el director de un programa de entretenimiento que lleva ya muchos años de éxito".

"Ahora se mueve todo distinto, con productoras, agencias, un montón de gente entre medias, no son ellos los dos con el cuchillo entre los dientes como nosotros", destacó.

"No sé si por parte de alguno se habrá utilizado la táctica de 'con la agresión consigo la agresión', pero en esa comparación me toca Broncano y no nos veo la similitud por ningún lado", insistió.