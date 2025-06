Pocas veces ha sido tan rotundo Jordi Évole como con su análisis sobre lo que está pasando en el PSOE

Pocas veces el periodista Jordi Évole ha dejado un análisis tan exhaustivo sobre la situación que está viviendo el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras lo ocurrido con el caso Cerdán y las presuntas mordidas de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo de contratos de obras públicas.

En un artículo en La Vanguardia, el presentador no ha dudado en contar lo que ha vivido al coincidir con "varios amigos de izquierdas". "La sensación de desolación era generalizada. Estaban abatidos. Se percibe dolor y mucha rabia ante la traición de unos ideales", ha explicado.

"La militancia y muchos votantes se flagelan, como si la penitencia les fuese a salvar. Y la opinión generalizada es que el Gobierno, el primero de coalición de izquierdas desde la II República, agoniza", ha apuntado.

Évole ha defendido que no recuerda este tipo de abatimiento en "las filas de la derecha tras las primeras filtraciones de la trama Gürtel". "Sí recuerdo la foto de Rajoy rodeado de toda la cúpula de su partido cuando aparecieron las primeras informaciones", ha añadido, antes de acordarse de que desde Génova hablaron de "una conspiración de jueces, fiscales y policías".

"Por no jugar al 'y tu más', recordemos también la reacción del PSOE de Felipe González cuando estalló el escándalo Filesa", ha expuesto. "Muchos años después de todo esto, Felipe González y Mariano Rajoy comparten conferencias. El expresidente socialista carga contra Pedro Sánchez cada vez que puede", ha razonado.

"No tengo ni idea de hasta dónde va a llegar el caso Cerdán. Buena pinta no tiene, la verdad. No tengo ni idea de si destapará una nueva financiación irregular del PSOE o de si Pedro Sánchez acabará salpicado", ha destacado, antes de defender de que, si ocurre, "espero dimisiones inmediatas".

Évole ha justificado que "hoy lo fácil sería sumarse al aquelarre que leo y veo en medios de extrema derecha, de derechas y hasta de izquierdas". "Sánchez no ha tenido su mejor semana. La leyenda del hombre que siempre acaba resistiendo y sobreviviendo no pasa por su mejor capítulo", ha sentenciado.