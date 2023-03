Un político rescata el momento de Jim Carrey hablando de la sanidad pública: para escuchar en bucle

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid Javier Padilla ha rescatado el aplaudido instante en que el actor Jim Carrey habla de la necesidad de cuidar la sanidad pública durante una entrevista en Global News.

Aunque el artista ha sido muy polémico a lo largo de los años por su movimiento antivacunas de cualquier tipo, como han criticado algunos usuarios de Twitter en los comentarios de la publicación, en su alegato sostiene que los canadienses "son amables porque tienen sanidad".

La entrevista se remonta a septiembre de 2018, pero el discurso sigue siendo de lo más aplaudido a día de hoy en redes sociales, debido a que el cuidado de la salud siempre debería ser uno de los principales pilares de cualquier nación.

En la grabación aparece el actor hablando de Canadá y criticando "la basura que se escucha en todos los programas de política" del país porque "dicen que el sistema canadiense es un fracaso".

Para Carrey, esta afirmación es rotundamente falsa: "El sistema sanitario de Canadá no es un fracaso. Nunca en mi vida he tenido que esperar por nada. He elegido a mis médicos. Mi madre nunca pagó por una prescripción. Fue fantástico".

A fin de apoyar su argumento, en el vídeo relata una anécdota tras su paso Vancouver: "Escucho a la gente decir 'los canadienses son tan amables'... Pueden ser amables porque tienen sanidad, porque tienen un Gobierno que les cuida".

También recuerda, tirando de empatía, que "hay gente en nuestra sociedad que necesita ser cuidada, porque hay personas que no tienen tantas oportunidades y que necesitan ayuda para tenerlas".

Y con esta tajante frase aclara por qué es necesario cuidar la sanidad pública: "Hay gente que está enferma. No deberías perder tu hogar porque tu madre enferme".