Pone sin querer el teclado en árabe y la forma en que pide ayuda a su hermana es legendaria 

La forma de pedir ayuda que ha tenido el hermano de la usuaria de TikTok @natalialcaid cuando ha puesto sin querer el teclado de su móvil en árabe es una de esas cosas que pueden pasar fácilmente a la leyenda en las redes sociales.

Como se puede ver en los pantallazos que la usuaria ha subido a la red social, estaba hablando normalmente con su hermano por WhatsApp cuando, de pronto, éste le envió un mensaje escrito en árabe.

Lo siguiente, al minuto, es que le mandó una foto de un folio en el que había escrito un mensaje de ayuda: "Natalia, he puesto el teclado en árabe y no sé cambiarlo. Ayúdame".

La respuesta de la usuaria, como buena hermana, no podía ser otra: "No me lo puedo creer. Estoy, la verdad, descojonada".

El chico reaccionó con un lenguaje universal: el de los emoticonos. Y luego otra foto de otro mensaje escrito a mano en un papel: "Tengo que llevarme un boli, me tengo que ir. Dime cómo se cambia y lo veo luego".

En las reacciones, algunos usuarios subrayan que quizá lo más práctico hubiese sido enviar un audio. Y la usuaria explica por qué no lo hizo así su hermano: "Los nervios".