Ponen una mala reseña a una papelería porque "el señor que atiende es muy antipático" y su reacción conquista a media España

La papelería Más que papel, situada en Alhaurín de la Torre, Málaga, y galardonada Embajadora de España por la Asociación del sector de papelerías, ha conquistado a decenas de miles de personas con la reacción que ha tenido ante una mala reseña.

En un vídeo de TikTok, los responsables del negocio explican: "A mi padre le han puesto una mala reseña: le han puesto una estrellita". En concreto, el usuario que publicó su mala opinión escribió: "El señor que atiende es muy antipático. No volveré".

El dueño de la papelería se muestra a cámara y da explicaciones: "Dicen que soy antipático. Antipático no soy porque antipático significa desagradable. Yo puedo ser serio, puedo ser tímido si no conozco, pero antipático no".

"Yo diría que ha aprendido muy rápido"

"Además, cuando hago los vídeos con mi hija creo que soy agradable. ¿Vosotros qué opináis?", pregunta antes de que su hija tome el testigo y pasen una parte de humor total: "Y como él se ha quedado así un poquito triste, hemos estado practicando hoy durante toda la tarde su sonrisa y las maneras de hablarle a los clientes y yo diría que ha aprendido muy rápido".

La publicación ha tenido rápidamente gran éxito, acumulando más de 88.000 'me gusta' y 430 comentarios en un día. Entre las reacciones destaca la de una usuaria que señala: "Queremos saber quién hizo la reseña y cómo es el".

Pero el escrito que más resonancia está teniendo es muy largo. "Querido amigo MasQuePapel, le escribo estas palabras porque a veces el ruido de una sola voz negativa intenta tapar el cariño de miles de voces que sí valoramos quién es usted", empieza diciendo antes de hacer un llamamiento a no permitir "que un comentario injusto empañe la luz de su papelería ni la alegría de sus vídeos".

"Ser serio o tímido no es un defecto"

"Ser serio o tímido no es un defecto; es una forma de ser que guarda mucha honestidad dentro. En un mundo donde todo el mundo finge sonrisas constantes, su autenticidad es lo que realmente nos llega. Quienes le seguimos vemos la realidad: vemos a un hombre trabajador, a un padre entregado que comparte momentos mágicos con su hija y a una persona que cuida su negocio con integridad", destaca.

"La antipatía es falta de alma, y a usted le sobra corazón en cada vídeo que hace. Esa reseña no le define a usted, define a quien la escribió sin conocer el esfuerzo que hay detrás de su mostrador. Quédese con nosotros, con los que disfrutamos de su presencia, de su timidez y de ese vínculo tan bonito que tiene con su hija. ¡Siga adelante con la cabeza muy alta, porque aquí tiene a una comunidad que le aprecia y le respeta profundamente! Espero que este texto le ayude a sentirse mejor y a recordar que su esencia es mucho más fuerte que cualquier reseña pasajera", remata.