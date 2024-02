Pregunta qué pasaría si matas a alguien de un susto, una joven indaga y obtiene esta respuesta

La usuaria de TikTok @paulisls ha publicado un vídeo respondiendo a la pregunta de un influencer: "Estás un día en casa, le das a tu madre un susto, a esta le da un infarto y se muere. ¿Vas a la cárcel?".

"Me generó muchísima intriga y le pregunté a mi profesora de Penal. Hola, Diego, vengo a responder tu duda. Si matas a tu madre de un susto y ella no padece ninguna enfermedad, ¿irías a la cárcel?", ha empezado diciendo.

Primero de todo, ha explicado que "partimos de la base de que no hay dolo, que es la voluntad de querer cometer el delito, por lo que estamos ante una situación de imprudencia, de poco cuidado al cometer un acto que puede ocasionar ciertos daños".

Tras definir lo que es un delito, ha señalado que "hay que quedarse con la tipicidad objetivo", es decir, que "se supone que es un delito de homicidio porque el resultado de esa conducta ha sido la muerte de otra persona".

"Sin embargo, en este caso, la conducta no formaba un riesgo como para provocar la muerte a esa persona porque tú no sabías si tu madre podría llegar a tener la enfermedad o si podría morir de un susto", ha continuado.

Y entra en juego el "riesgo permitido, el poder hacer bromas y dar susto razonables que no concurrirían como una conducta idónea para causar la muerte". Por tanto, si el afectado no tiene ningún tipo de enfermedad previamente sabida, no es un delito.

En cambio, si sabes que tu madre padece algún trastorno, la cosa cambia: "Esto no forma parte de ese riesgo permitido (...) Aquí se pasaría a analizar la tipicidad subjetiva".

Para terminar, finalmente ha resuelto que "no, no entrarías a la cárcel si le pegas un susto a tu madre y esta no tenía ninguna enfermedad previa" o no eras consciente de que la tuviese.