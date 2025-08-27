Pregunta con recochineo en una carnicería por qué no hay hamburguesas expuestas y recibe toda una lección

El carnicero conocido en redes sociales como @elcarnicerotiktoker ha publicado un vídeo de tantos en el que ha contado una pequeña anécdota de un cliente que, queriéndose hacer el gracioso, acabó pidiendo perdón.

"Yo es que alucino, pero bueno, en fin, estoy aquí preparando mis hamburguesitas tranquilamente, llega un notas que no conozco de nada y me dice 'las 10 de la mañana y no tienes puesta ninguna hamburguesita en el mostrador'", ha relatado el propio carnicero y dueño del local.

Lo que le ha molestado verdaderamente han sido los "recochineos" y, de forma improvisada, saliéndole de la propia alma, tal y como ha contado, le replica de primeras que "vuelva el lunes que viene y le dejo todas las del fin de semana".

Al final le ha matizado que las hamburguesas están hechas con la mezcla de todos los chuletones que tiene en el mostrador. "Mirad qué pinta tiene, con su pegatinita de 'no binaria'", ha pronunciado mientras enseñaba cómo era la carne.

Una vez aclarado el asunto, el cliente le ha pedido perdón y ha comprado hasta cuatro hamburguesas. "Me encanta la gente que sabe pedir perdón, de verdad te lo digo", ha rematado el carnicero.

En cuanto a reacciones, muchas opiniones divididas, pero la mayoría alcanzan a estar de acuerdo con lo último que ha mencionado el carnicero: "En esta vida, cuando alguien se equivoca y se disculpa, hay que perdonarles".