Pregunta sobre unas especias para preparar su primera paella y saltan los valencianos en masa

Un usuario de Reddit bajo el arroba de @kyr004 ha visitado España y ha comprado varias especias (o más bien todas en una) para preparar una paella de marisco y ha preguntado si es suficiente para una cantidad de cuatro personas.

"¿Cuánto de esto debo poner en mi paella?", ha preguntado de buena fe ya que, al no estar acostumbrado a prepararlas, no ha sabido muy bien medir las cantidades. Las respuestas han llovido al instante.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ha comprado una paquete de especieas 'selectas' "María del Remei". Y ya de antemano ha dado las gracias "de parte de un amigo del pueblo valenciano". La primera respuesta ya ha dado a entender la línea del resto de comentarios".

"NINGUNO", ha expresado en mayúsculas y con una tipografía en grande el usuario Mashinito. "No uses esa cosa", han expresado casi ofendido. Por curiosidad ha preguntado por qué no debía ya que era un producto vendido en Valencia.

"Infunde una pizca de azafrán en una taza de caldo caliente y luego agrega todo cuando incluyas el resto del caldo", ha recomentado el usuario de reddit @Makarovito.