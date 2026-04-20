Preguntan directamente a Leo Harlem si España es un país racista: él responde así

El cómico y actor Leo Harlem ha respondido a si considera España un país racista durante una entrevista concedida al diario digital El Español para promocionar su nuevo trabajo, la película de humor para todos los públicos La familia Benetón +2.

En la conversación con la periodista Lorena G. Maldonado, Harlem ha sido preguntado por si cree que "España aún es un país racista". El humorista, uno de los más famosos a nivel nacional, ha sido honesto a la hora de contestar.

"No, para nada. Habrá personas racistas. Pero el tono general del país es de convivencia, como en todo", ha afirmado Harlem, que entonces ha querido poner el ejemplo de lo que ocurre en Madrid.

"Yo cuando voy por Madrid veo a gente de todas las razas y no hay conflictos, tengo vecinos de mi nacionalidad que son maleducados o me pueden dar un problema y veo gente de fuera educada, correcta y trabajadora. Depende de la persona, ¿no? Los racistas son una minorías", ha sentenciado.

Harlem también ha hablado respecto a la multiculturalidad y ha contestado a "si ha aprendido de otras culturas haciendo esta película con niños tan distintos entre sí".

"Ejecutamos el guion que nos dan. En nuestra vida, una parte es interpretación, claro, pero la vida real es otra cosa, somos como somos o como queremos ser. Aquí creamos una exageración, un delirio simpático… porque si hiciéramos una película neutra no habría comicidad", ha asegurado.

El debate sobre la multiculturalidad

El humorista ha señalado que se trata de "una película que tiene muchos valores como saber ceder, saber interpretar a los demás o respetar", pero que "no es un mitin sobre la multiculturalidad, ni es un panegírico, ni hacemos catequesis ni nada".

"En la vida normal uno se va adaptando a las situaciones que la vida le va proponiendo, y nosotros somos igual. Luego hacemos ficción. Pero John Wayne no mataba indios, ¿me entiendes?", ha sentenciado.

En ese momento, la comunicadora le ha comentado que "la ficción tiene un reflejo en la vida" y que no ve "por qué no se puede reflexionar al respecto". "Yo no soy un personaje de esos, no soy así, es una película de entretenimiento. Mi personaje ya tenía lío con hijos de distintas nacionalidades y ahora le sobrevienen dos bebés negritos que adopta mi hermana… y eso le sume en un lío mental terrible… en fin, me meto en problemitas", ha rematado él.