Preguntan a Joaquín Reyes por los chistes sobre Trump: aprovecha para definirle como nadie lo ha hecho en España

Donald Trump está marcando la agenda internacional desde que regresó a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos despierta cada vez más rechazo entre la población mundial, amenazada por su afán bélico.

El humor es una herramienta para criticar a los más poderosos. Consciente de ello, Trump ha intentado silenciar a cómicos estadounidenses como Jimmy Kimmel, quien está siendo especialmente crítico con el líder conservador.

Sobre esta cuestión le han preguntado a Joaquín Reyes, uno de los humoristas más populares en nuestro país. El manchego ha concedido una entrevista a El Español, donde asegura que la "obligación" de cómicos como Jimmy Kimmel es hacer "buenos chistes sobre Trump".

El humor como azote del poder

Al hilo de esto, Joaquín Reyes ha definido al presidente de EE.UU. como "un personaje absolutamente nefasto, torpe y zafio". Y lejos de contentarse con estas palabras para describir a Trump, ha dicho que su única virtud es "ser rico y presidente" del país norteamericano.

En esta línea, ha afirmado que Trump como se aprovecha su poder y su situación "para avasallar". Para Joaquín Reyes, por tanto, "la obligación del bufón es reírse del que está arriba".

El humorista también se ha referido a los límites del humor y sus consecuencias. El ex de Muchachada Nui o La hora chanante cree que el chiste "es una burla", y que, por lo tanto, "la burla recae sobre algo, sobre alguien, sobre un colectivo".

Por este motivo, el manchego ha señalado que prefiere reírse "del de arriba, de la gente que tiene poder, prefiero reírme de la gente que tiene privilegios". "Nos hemos estado riendo mucho tiempo de colectivos débiles", ha opinado.

No obstante, cree "puedes hacer bromas con ellos si hay una complicidad". Y sobre el humor en redes sociales, Joaquín Reyes considera que "ahí la ironía se entiende mal" porque es necesaria una complicidad entre quien hace el chiste y quien es objeto del mismo.