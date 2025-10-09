Preguntan a Karina sobre cómo ve el asunto de España y Eurovisión y ella es sincera en su respuesta

La cantante Karina, la que fuera representante de España en Eurovisión en 1971, se ha mojado sobre todo lo que ha pasado recientemente con el festival durante una entrevista concedida al diario El Mundo y publicada este miércoles.

"El gran hito en su trayectoria fue el paso por Eurovisión, en 1971, con un segundo puesto. Esta próxima edición España difícilmente va a estar presente en el Festival. ¿Cómo ve el asunto?", ha sido preguntada la artista.

Karina, que termino en segunda posición en esa edición con la canción En un mundo nuevo, ha reconocido que lo ve "difícil porque está todo muy enredado" y ha comentado que "se están mezclando un concurso de canciones con otras cosas". "Yo creo que no se deberían mezclar, porque entonces ya no estoy viendo Eurovisión, sino otros intereses. La guerra, ninguna, no debería existir, pero yo pienso que no se debería politizar el festival", ha sentenciado.

También ha valorado el hecho de que la directiva de RTVE haya votado a favor de que no participe España en caso de que sí que lo haga Israel: "Si España se retira será una pena porque dejaremos de oír el trabajo de alguien que a lo mejor está deseando que le escuchen esos cientos de millones de personas que ven Eurovisión".

"Poquito a poco, se lo están cargando todo. Y mi pregunta es con qué nos vamos a quedar. No sé, corazón, yo creo que se ha perdido el oremus", ha finalizado su respuesta Karina.

Además, también ha recordado cómo fue su experiencia con tan solo 24 años: "Todo fue bonito. Desde Pasaporte a Dublín, el concurso de TVE en el que participamos muchos artistas y donde fui elegida, a todo lo que rodeó el festival. Yo era muy joven y el día de la actuación falló unos instantes el micrófono, el sonido, pero lo bueno es que yo no me enteré y seguí cantando como si no hubiera pasado nada y le puse a la actuación muchas ganas, mucha fuerza. Ojalá vuelvan esos tiempos en los que Eurovisión sólo era eso, música, canciones...".