Preguntan a Karla Sofía Gascón sobre la boda de Selena Gómez y su respuesta arrasa por su sinceridad
Preguntan a Karla Sofía Gascón sobre la boda de Selena Gómez y su respuesta arrasa por su sinceridad

"¡Me arruino!".

Alba Rodríguez Morales
La actriz Karla Sofía Gascón en LOS40 Music Awards Santander 2025@los40spain

Ha pasado casi un año desde que la actriz española Karla Sofía Gascón fuera el nombre más comentado a nivel internacional por unos polémicos tuits con connotación racista y xenófoba que provocaron un terremoto en el mundo de cine.

Además, el momento en el que los tuits salieron a la palestra no pudo ser menos indicado, ya que fue justo después del anuncio de su nominación al Oscar como mejor actriz protagonista por la película Emilia Pérez, un largometraje francés de Jacques Audiard.

Y, aparte de los controvertidos tuits racistas que afectaron a su presencia en la gala más importante del cine y a la posterior promoción de la película y, por supuesto, a la reputación de la propia actriz, también hubo rumores sobre una publicación en la que Gascón se metía directamente con la cantante Selena Gómez.

En concreto, se habló de un supuesto tuit donde la actriz española habría dicho que Selena Gomez "es una rata rica que se hace la pobre desgraciada siempre que puede". Sin embargo, Gascón desmintió rápidamente ese supuesto bulo: "Yo jamás he dicho nada de mi compañera. Jamás me referiría así. Le mandé el post que me mandaron y le dije 'oye, que sepas que esto no es mío'".

Ante este contexto y ya con toda la polémica casi olvidada, una reportera de Los40 ha apostado por hacerle a la actriz española una divertida y ácida pregunta durante la alfombra roja de LOS40 Music Awards Santander 2025: si había sido invitada a la boda de Selena Gómez con el productor musical Benny Blanco, la cual tuvo lugar en septiembre.

"Yo a la boda no he ido, yo estoy trabajando. Además imagínate, no voy ni las de mi familia porque hay que apoquinar... Imagínate si tengo que pagar en la de la Selena. No, no, no... ¡Me arruino!", ha contestado la actriz entre risas.

