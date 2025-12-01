Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Marta Sánchez si existe un "efecto Rosalía" y lo que dice provoca cientos de comentarios, alguno indignado
"No son los que están ahora los que han descubierto América".

Rosalía y Marta Sánchez
Las cantantes Rosalía y Marta Sánchez.GETTY

La cantante Marta Sánchez ha hablado con toda sinceridad, y ha provocado un aluvión de reacciones, cuando durante una entrevista le han preguntado si cree que hay un "efecto Rosalía" a raíz de la gran repercusión que ha tenido su último disco, Lux.

"Hay muchos artistas latinos de hace muchas décadas que empezaron ya pico pala a abrir el terreno. No son los que están ahora los que han descubierto América. Creo que la música latina la lleva trabajando mucha gente antes", ha dejado claro Marta Sánchez en una entrevista en Esquire.

"Yo qué sé... Gloria Estefan, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Juan Luis Guerra... Tantos y tantos. Entonces no se puede olvidar el trabajo que han hecho ellos antes de mucha gente nueva que está triunfando hoy en día", ha insistido la artista.

"Se lo merece"

"Pero también creo que la música latina es muy poderosa, que nuestra lengua somos muchos millones de hispanoparlantes. También hemos trabajado mucho que la lengua española suene bien en la música y los americanos se han dado cuenta hace décadas. Y, eso sí, es importante que los trabajos que llegan allí sean buenos, como el caso de 'Lux' y eso se lo merece. Se lo ha ganado a pulso" ha acabado diciendo.

Esas palabras han provocado multitud de reacciones. Por ejemplo, una usuaria señala: "Rosalía no es un efecto, es una de las mejores artistas del mundo! El efecto lo causa en sus fans que nos deja estupefactos con cada trabajo suyo. Cada día se supera y por eso ha llegado a lo más lejos y lo que le queda, mi admiración y respeto, siempre suyos".

"Querida, Rosalía se lo está currando hace muchísimo, no hace falta que venga una tibia a darle el visto bueno a Rosalía", señala otra persona. "Se lo debemos todo a Adán y Eva dice ella. No la he entendido bien", añade otro.

Marta Sánchez ya se refirió hace unas semanas al último disco de Rosalía. Lo hizo en una entrevista en ABC en la que señaló: "Me parece brutal. Hay algunas canciones que entiendo menos, pero las que me gustan y entiendo son maravillosas y creo que las cosas si pasan es por algo. Y a ella le está pasando algo increíble que se merece".

Rodrigo Carretero
