Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Paula Gonu a quién votó en las últimas elecciones y hay lío con su respuesta
Virales

Virales

Preguntan a Paula Gonu a quién votó en las últimas elecciones y hay lío con su respuesta

Muchos no entienden que se viva así la política. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Paula Gonu en el photocall de los Premios Ídolo 2023.Beatriz Velasco/Getty Images

Los últimos datos del CIS no son esperanzadores en cuanto al sentimiento que tienen las nuevas generaciones por la democracia. El barómetro del mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y dirigido por José Félix Tezanos, recogió que el 19% de los españoles cree que los años de la dictadura de Francisco fueron "muy buenos".

Por eso es importante que los jóvenes españoles tengan espejos en los que mirarse que, por lo menos, transmitan la importancia de vivir en un país democrático donde te puedas expresar con libertad. 

En el podcast Ac2ality suelen preguntar a sus invitados a quién votaron en las últimas elecciones y en esta ocasión le ha tocado el turno a la influencer Paula Gonu, con más de dos millones de seguidores entre todas sus redes sociales, que ha contado que no ejerció su derecho a voto en los últimos comicios. 

"He votado algún año, pero la verdad es que aquí mi padre me da bastantes collejas. O sea, mi padre, y yo creo que mucha gente, opina que no votar está fatal. Estás apartándote de esa responsabilidad tuya de tener voz. Responsabilidad, derecho…, lo que sea", ha señalado. 

Después ha comentado que le suele decir a su padre que le explique "perfectamente" lo que ha hecho cada partido y lo que promete hacer quizá sí se animase a votar: "Yo le digo a él: 'Si me explicas perfectamente lo que hace cada partido, lo que va a hacer y lo que tal, yo podría llegar a pensar que tengo un preferido, pero es que… Me cuesta. ¿Qué votaría, si no tengo ni puñetera idea?", ha dicho finalmente en una respuesta que ha levantado cierta polvareda en X. 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

"Tratar a los partidos y a la política como si fuesen equipos de fútbol. Nadie con un poquito de interés en lo que pasa a su país, está 100% a favor de todo lo que hace al político que vota", dice un usuario. Otros señalan que debería molestarse en leer ella misma las propuestas de cada partido e identificar qué es lo que más le beneficia. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco