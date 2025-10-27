Preguntan a Paula Gonu a quién votó en las últimas elecciones y hay lío con su respuesta

Los últimos datos del CIS no son esperanzadores en cuanto al sentimiento que tienen las nuevas generaciones por la democracia. El barómetro del mes de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y dirigido por José Félix Tezanos, recogió que el 19% de los españoles cree que los años de la dictadura de Francisco fueron "muy buenos".

Por eso es importante que los jóvenes españoles tengan espejos en los que mirarse que, por lo menos, transmitan la importancia de vivir en un país democrático donde te puedas expresar con libertad.

En el podcast Ac2ality suelen preguntar a sus invitados a quién votaron en las últimas elecciones y en esta ocasión le ha tocado el turno a la influencer Paula Gonu, con más de dos millones de seguidores entre todas sus redes sociales, que ha contado que no ejerció su derecho a voto en los últimos comicios.

"He votado algún año, pero la verdad es que aquí mi padre me da bastantes collejas. O sea, mi padre, y yo creo que mucha gente, opina que no votar está fatal. Estás apartándote de esa responsabilidad tuya de tener voz. Responsabilidad, derecho…, lo que sea", ha señalado.

Después ha comentado que le suele decir a su padre que le explique "perfectamente" lo que ha hecho cada partido y lo que promete hacer quizá sí se animase a votar: "Yo le digo a él: 'Si me explicas perfectamente lo que hace cada partido, lo que va a hacer y lo que tal, yo podría llegar a pensar que tengo un preferido, pero es que… Me cuesta. ¿Qué votaría, si no tengo ni puñetera idea?", ha dicho finalmente en una respuesta que ha levantado cierta polvareda en X.

"Tratar a los partidos y a la política como si fuesen equipos de fútbol. Nadie con un poquito de interés en lo que pasa a su país, está 100% a favor de todo lo que hace al político que vota", dice un usuario. Otros señalan que debería molestarse en leer ella misma las propuestas de cada partido e identificar qué es lo que más le beneficia.