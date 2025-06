Preguntan a Santi Millán si ve 'La Revuelta' o 'El Hormiguero': responde y, además, dice esto de Broncano

El actor Santi Millán ha dado una clara respuesta cuando, durante una entrevista, le han preguntado si él ve La Revuelta o El Hormiguero.

"En ese aspecto admiro los dos programas mucho", ha empezado diciendo en una entrevista con Uri Sabat.

"A nivel de contenido y de forma de hacer y de tipo de humor me identifico más con La Revuelta. Pero admiro mucho a Pablo y hay momentos del programa de Pablo que realmente me molan mucho porque son entretenimiento, espectáculo y hay pocos equipos que trabajen tanto como el de El Hormiguero", ha reflexionado Millán.

"Yo he estado colaborando allí, he trabajado con ellos, he visto cómo lo hacen y es increíble. Después te puede gustar más o menos, pero ambos continentes independientemente del contenido son muy potentes", ha proseguido.

Según dice, "Broncano ha conseguido una cosa que está muy bien que es introducir el estilo del streamer dentro de la televisión convencional": "Porque el streamer tiene otros ritmos y la televisión es muy de impactos y El Hormiguero es eso, muy preparado todo. En cambio, La Revuelta es mucho más déjate llevar. Es muy: está pasando, te lo estamos contando".

"Y David es muy bueno en eso porque es muy listo, tiene mucho rodaje, el hecho de haber estado en Movistar tantos años les ha ido de cojones porque han tenido tiempo y paciencia para hacer prueba y error", ha subrayado.