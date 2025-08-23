Preguntan a Santiago Segura si los políticos están "condenados a engañar" y su respuesta es clara

El actor y director Santiago Segura ha concedido una entrevista en El Mundo en el que ha hecho un repaso de su última obra, padre no hay más que uno 5, y en la que también ha dejado varias opiniones respecto a las salas de cine y la actualidad política.

Preguntado sobre si los políticos están "condenados a engañar", Segura ha comenzado respondiendo que "la picaresca es nuestro género literario". Y sus personajes, los "golfos, granujas y sinvergüenzas" ha razonado que caen bien siempre que sean "simpáticos" y, sobre todo, "personajes de ficción".

"Lo de que el poder corrompe es universal", ha añadido después. Incidiendo directamente en la pregunta, no sabe a ciencia cierta si los políticos están condenados a engañar, pero sí que hay algo de la que tiene seguridad: "No sé si nuestros políticos están condenados a engañar, de lo que estoy seguro es de que nos encantaría que condenaran a los que nos han engañado en la vida real".

Sobre por qué no tiene partido político ni equipo de fútbol, como ya ha dicho en varias ocasiones, el motivo radica en que, para defraudarse, "ya me defraudo yo solo". Por otro lado, también ha hablado brevemente sobre el personaje de Torrente, caracterizado en las películas por ser abiertamente racista y machista, además de un consumidor nato de prostitución.

"Yo siempre pensé que Torrente era un vestigio de otra época, una especie de extinción, un fantasma del pasado... Hace 28 años de su creación y he seguido viendo Torrentes sin parar todo este tiempo", ha confesado.

"Las actitudes deplorables siguen ahí"

"Cambian los colores, los detalles, los tiempos, pero las actitudes deplorables siguen ahí. Y alguno seguro que piensa que es culpa mía por dar ideas con la peliculita... ¿De dónde piensan que saqué yo las ideas? Tengo imaginación, pero no tanta", ha añadido en la citada entrevista.

Por otro lado, también ha dedicado parte de su tiempo a contestar a una pregunta sobre si a los demás les molesta su éxito y si a él mismo le "escuece" la crítica. "A mis amigos y a la buena gente, ni lo más mínimo, al contrario, es un motivo de orgullo y alegría para ellos. A los frustrados y miserables les irrita sobremanera... Que se lo hagan mirar", ha revelado.

"Tanto los premios como la crítica son cosas muy subjetivas y consecuentemente respetables, la crítica no me produce escozor, me produce estupefacción... Cuando se meten conmigo intenta que me resbale", ha rematado Segura. Sin embargo, sí que le molesta cuando "tienen la desfachatez de meterse" con los consumidores de sus películas. "Reconozco que me revienta", ha concluido.