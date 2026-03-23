Preguntan a Quim Gutiérrez por 'Torrente Presidente' tras ser 'chico Almodóvar': una frase basta para dejar claro lo que piensa

Quim Gutiérrez ha concedido una entrevista a El País donde ha hablado de su experiencia como chico Almodóvar tras su participación en Amarga Navidad, la última película del director manchego Pedro Almodóvar.

Se da la casualidad de que Amarga Navidad compite en taquilla —aunque ha llegado una semana después— con Torrente Presidente, la última película de la saga Torrente, ideada por Santiago Segura en 1998.

Además del duelo de la taquilla —esto es España— Santiago Segura y Pedro Almodóvar compiten cada uno en un espectro político distinto, uno supuestamente en la derecha —a pesar de haber hecho una película que critica abiertamente a la ultraderecha— y el otro en la izquierda.

Guerra derecha-izquierda

Esta guerra entre Almodóvar y Segura ha llegado a las redes y a los medios de comunicación. Los hay que ensalzan a uno para desprestigiar al otro y viceversa, haciendo de todo un enfrentamiento entre izquierda y derecha.

Medios de la derecha han sacado ya artículos del estilo "Almodóvar pierde contra Segura", titulares a los que éste último ha respondido recordando que fuera de España Pedro Almodóvar es un referente y él no.

"A nivel mundial Pedro Almodóvar es una marca reconocida y respetada, arrasa a nivel de premios y festivales (potencia la marca España) y sus taquillas son espectaculares. Yo fuera de España no vendo una escoba. Todo hay que decirlo", ha escrito Segura.

Luego está el crítico Carlos Boyero que ha despedazado, una vez más, a Almodóvar y ha llegado a decir de su película que quizá no se ha enterado muy bien de qué va: "Eso deduzco viendo, escuchando y padeciendo Amarga Navidad. O igual es que no me he enterado de qué va el argumento, siendo todo intenso, dramático y pretendidamente complejo".

La película más taquillera de 2026

En cuanto a la taquilla, Torrente Presidente sigue siendo, según el medidor Comscore, la película más vista en España. Amarga Navidad se ha colado la tercera en el ranking después de Hoppers.

Según Comscore, la última película de Santiago Segura acumula más de 16 millones de euros de recaudación con dos millones de espectadores en tan solo 10 días, convirtiendo la cinta, en sólo dos semanas, en la película más taquillera del año.

Sobre compartir taquilla con Torrente ha hablado Quim Gutiérrez en El País en una entrevista con Martin Bianchi. El periodista le ha preguntado: "Amarga Navidad va a competir en las salas con Torrente. ¿Le gusta ese tipo de cine?".

A lo que el actor ha respondido: "Me alegro de que la gente vaya al cine, pero Torrente no es el tipo de película que me atrae".