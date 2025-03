Prueba esta novedad de Mercadona y el resultado es un suspenso total

El creador de contenido Lopesito (@lopesitofoodie), un tiktoker que se dedica a probar comida y bebida, ha subido un vídeo a la red social probando una novedad del supermercado Mercadona que no le ha convencido nada.

"No me lo puedo creer que han cambiado la receta del serranito, me lo dijo un seguidor y he venido a ver si era verdad y sí. ¡Novedad! El serranito. No me lo puedo creer", ha manifestado el influencer.

"Mismo precio. Eso sí, pesa menos. Y lleva mayonesa ahora. Ya no rebosa, antes quitaba esto y rebosaba", ha censurado el creador de contenido, abriendo el envoltorio del bocadillo.

"Ahora el lomo es entero. La han liado, tío. Antes el lomo era en taquitos pequeños. Mega seco el lomo. Antes estaban los taquitos mezclados con el queso, que está súper jugoso... ahora es un troncho de lomo...", ha criticado el usuario.

"Han cambiado el sabor que flipas. Mola lo de la mayonesa... La receta perfecta sería con los taquitos de lomo como era antes y la mayonesa, porque la mayonesa le da un toque bueno, pero el lomo entero así no mola. No mola nada, tío", ha asegurado el tiktoker.

"Es que antes el sabor era otro rollo, tío. Tenía como un toquecito como de alguna hierba, era súper jugoso, entraba solo porque eran taquitos... Ahora es morder el trozo del lomo y como que se te hace mega seco. ¡Qué pena, tío! Mi serranito...", ha concluido el influencer.