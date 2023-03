Publica la reseña que le han dejado en su libro: es tan buena que cuesta creer que es cierta

El catedrático de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia José Miguel Mulet se ha dado cuenta de la reseña que le dejó una usuaria de Amazon que había comprado su libro Comer sin miedo: Mitos, falacias y mentiras sobre la alimentación en el siglo XXI.

Este libro, valorado en Amazon con 4,4 estrellas de un total de 5, tiene una reseña que ya es historia de Twitter. Tamara, que había comprado un ejemplar, le puso la puntuación máxima, aunque le reconoció que no había podido leerlo porque su perro se lo comió.

"No he podido leerlo ya que mi perro, nada más llegar se lo comió. Repetiré compra porque realmente es un libro que me interesa", confesó la usuaria.

Este mensaje fue escrito en la plataforma en noviembre del 2020, pero ha sido ahora cuando Mulet lo ha recuperado y compartido en su perfil de Twitter. Junto a un pantallazo del mensaje que le dejó la lectora ha escrito lo siguiente.

"Hay reseñas buenas, reseñas muy buenas, reseñas geniales, reseñas obra maestra... y luego está esta", ha ironizado el experto, que además de este libro tiene otros como Ecologismo real o ¿Qué es comer sano?: Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la alimentación.