Publican el cartel de la Hermandad de la Macarena para la Semana Santa 2025 y las críticas estallan

La Hermandad de la Macarena, una de las agrupaciones más importantes de Sevilla, ha publicado su cartel para la Semana Santa 2025, una obra del conocido pintor sevillano Luis Gordillo.

"Así es el cartel de la Macarena, obra de Luis Gordillo", ha informado la cuenta de X Pasión en Sevilla (@pasionensevilla), un perfil dedicado a contar la última hora de la Semana Santa de Sevilla, justo antes de adjuntar la imagen del cartel.

En concreto, se trata de un cartel en el que se ha dibujado con un trazo fino y un estilo singular la cara de una persona en rojo, mientras que a la derecha se ha escrito en vertical "Macarena" y abajo "2025" en un tono verdoso.

El curioso estilo del dibujo, que para muchos recuerda a un boceto infantil, ha hecho estallar las críticas en la red social, con comentarios que varían entre la ironía, el humor y la indignación.

"¿Qué nota le ha puesto la profe de plástica?"; "Los dibujos de preescolar antes de darle las vacaciones de Semana Santa a los chiquillos"; "¿Se sabe algo de si han denunciado ya abogados cristianos?", han comentado algunos usuarios.

"Me encanta el sentimiento que transmite. Mirad el blanco de los ojos"; "Paint sacro"; "Si Luis Gordillo tiene más de 6 años me parece una broma de mal gusto; esto no es arte. Si Luis tiene seis o menos años: ¡¡¡cartelazo!!!", han comentado otros, de forma irónica.