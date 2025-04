Rafa Nadal cuenta que no conoció al papa Francisco y habla así de la noticia de su muerte

La noticia de la muerte del papa Francisco a los 88 años ha provocado un shock a nivel mundial y las reacciones han llegado desde todos los sectores y desde todos los rincones del mundo, incluido el del deporte.

Este lunes se celebró en Madrid la gala de los Premios Laureus, que se conceden a los mejores deportistas del mundo por los méritos hechos el año previo. Rafa Nadal fue uno de los ganadores de la noche, ya que se llevó el Premio Laureus en la categoría de Icono deportivo como homenaje a su trayectoria.

Nadal, que fue entrevistado por El Partidazo de la Cadena Cope, dedicó unas bonitas palabras al pontífice tras ser preguntado por la que es una de las noticias más tristes del año.

"Evidentemente es un día triste. Al final el papa es un personaje que representa a millones de personas que son fieles suyos y, más allá de creencias o no creyentes, es un personaje muy importante en este mundo. Es un día triste y es un día para mostrar el máximo respeto hacia alguien que ha intentado dar lo mejor de sí durante toda su vida", afirmó Nadal.

Además, contó que nunca ha podido visitar el Vaticano: "Lo he intentado varias veces, pero volveré. Volveré seguro, con calma. Desgraciadamente no he podido conocer al Papa Francisco, pero bueno".

"En Roma he estado demasiadas veces como para no poder conocer bien el Vaticano, pero de verdad que no se ha dado la situación correcta para que eso sucediera", añadió el extenista español.

Previamente Nadal ya había mostrado su tristeza en un bonito tuit: "Hoy es un día triste. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. Descanse en paz".