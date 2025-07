Ramón Espinar suelta una frase sobre el chalet e Isabel Díaz Ayuso que va a escocer a más de uno

Ramón Espinar, exmiembro de Podemos, ha lanzado una frase que escocerá a más de uno sobre el fin de semana que Isabel Díaz Ayuso pasó con su familia en un chalé con piscina adquirido por la Comunidad de Madrid en Rascafría.

"Yo creo que por la boca muere el pez. Hay que oír a Isabel Díaz Ayuso hablar del Falcon, de la casa que tiene el Estado en Lanzarote, de las reuniones de ministros en Quintos de Mora... y la única razón por la que Isabel Díaz Ayuso no usa el Falcon es porque la Comunidad de Madrid no tiene uno. Si no, lo usaría", ha garantizado Espinar en Más vale tarde.

"¿Cuál es el problema de Isabel Díaz Ayuso? Es que todavía no ha entendido que quien no paga debe. Y ella se pasó la pandemia en un piso de Quique Sarasola que no pagó, vive en el piso de su novio que no paga. dispone de un ático de una empresa asociada al abogado del novio que tampoco paga, y ahora los fines de semana los pasa en una casa de la sierra que tampoco paga", ha afirmado.

Dicho eso, ha apostillado: "A ver si va a tener alma de okupa Isabel Díaz Ayuso". Mientras, Ayuso ha afirmado que no ve equiparable "el Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ir a Rascafría con su táper y "comprar en el (supermercado) Covirán" con sus medios.

"He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios", ha remarcado ante la prensa desde Milla Canal, el proyecto transformación de las instalaciones deportivas Canal de Isabel II, y el nuevo espacio de la Fuente del río Lozoya.

Lo hace después de que el PSOE-M haya pedido formalmente visitar el chalet de El Paular, ubicado junto al Parque Nacional de Guadarrama, que la presidenta Ayuso utilizó junto a su familia mientras Más Madrid mientras que Más Madrid ha registrado una proposición de ley para que "ningún cargo público pueda hacer uso distinto del patrimonio de la Comunidad de Madrid del que podría hacer cualquier otro ciudadano o ciudadana, salvo aquellos que estén previstos para el ejercicio del cargo que ostente".