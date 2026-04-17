Ramoncín tiene algo que decirle al youtuber taurino que opinó sobre la eutanasia de Noelia Castillo

El youtuber taurino Antonini de Jiménez participó este miércoles en la presentación de la feria taurina de Algeciras, donde se refirió a la eutanasia de Noelia Castillo en unos términos muy cuestionables.

Sus declaraciones afirmando que si la joven de 25 años "hubiera tenido un novio torero, habría conocido otra forma de entender el dolor". Asimismo, dijo que Además, afirma que si Noelia hubiera presenciado una corrida de toros, "habría conocido otra forma de entender los dolores, hubiera toreado".

En el programa Más vale tarde, presentado por Cristina Pardo e Iñaki López en laSexta, comentaron la polémica este jueves. El primero en tomar la palabra fue José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín.

"Se lo diría a la carita"

El músico fue especialmente crítico con Antonini de Jiménez, lamentando que no exista un "concepto legal" para ir en contras de las palabras de este youtuber taurino. Al hilo de esto, explicó lo que, en su opinión, debería pasar con su canal de YouTube.

"Si hubiera un concepto moral y social mayor que el que hay, a día de hoy, su canal de YouTube deberían desaparecer todos sus seguidores", afirmó Ramoncín. "Se debería quedar solo diciendo estas cosas", añadió el artista madrileño.

"Lo malo que habrá gente que le apoyará. ¿Qué quieres que te diga? Lo que yo le diría se lo diría a la carita", sentenció Ramoncín en Más vale tarde, dejando muy clara así su opinión sobre este asunto.

Antonini de Jiménez, también contra el aborto y la igualdad de género



Durante el discurso en la presentación de la feria taurina de Algeciras, Antonini de Jiménez también se pronunció abiertamente en contra de cuestiones como el aborto, el cambio de sexo, la igualdad de género o las feministas, a las que acusó de "asesinar 105.000 niños al año".

Actualmente, este youtuber cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, y su actividad fundamental en redes sociales se basa en difundir la defensa del liberalismo económico, y de la tauromaquia, así como criticar al socialismo.