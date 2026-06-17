Ramoncín expone qué espera de Zapatero tras declarar ante el juez y advierte sobre "los faros morales"

Este miércoles 17 de junio ha sido un día clave para la política española, especialmente para el PSOE. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado ante la Audiencia Nacional tras ser investigado por el juez José Luis Calama presuntamente por liderar "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

Esta tendría el objetivo de obtener "beneficios económicos", pero Zapatero ha insistido en su inocencia en un comunicado difundido a los medios de comunicación. Ante el juez ha pedido, sin problema alguno, que investiguen su dinero y ha puesto a su disposición todo su patrimonio.

Durante la declaración, que ha durado unas tres horas, reiteró que no tuvo ninguna influencia para favorecer a Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros. La noticia se ha analizado en la mayoría de programas televisivos, como Más Vale Tarde, en el que el cantante Ramoncín, habitual colaborador, ha dejado un análisis cristalino.

"El impacto en la imagen es demoledor

Le daba el turno de palabra Iñaki López, presentador del programa ahora en solitario tras la marcha de Cristina Pardo. Definía que era un "baldón para el votante progresista porque este hombro lo ha sido todo": "Me atrevería a decir que no solo del PSOE, sino también en la izquierda".

En ese sentido, Ramoncín afirma que "el impacto en la imagen es demoledor": "Estamos viendo un presidente del gobierno entrando imputado a declarar en la Audiencia Nacional". López añadía que "y no solo eso, es que estamos viendo al único presidente del gobierno que no tuvo casos de corrupción en su gobierno".

El cantante ha querido "repetirse" y ha hecho una advertencia: "Cuidado con los faros morales, para los que el faro moral era el abuelo o algunos escritores no entendemos esto del faro moral político, porque tengo mucha duda entre lo que la legalidad permite y la moral castiga":

Hay una parte de él que espera que "todo lo que dice sea verdad": "Inevitablemente de mí y mucha gente, espera que alguien que se muestra delante de las cámaras que no ha hecho nada y que lo va a demostrar. Bueno, es que no se puede mentir todo el tiempo. Nada de lo que digas se va a olvidar".

"Hay una parte ética que está muy tocada y no te libra el que finalmente te juzguen por algo que está prescrito o que se haya hecho durante el procedimiento algo que no es legal", ha rematado.