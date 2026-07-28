La sombrilla que se se han encontrado en un playa debería ir directa al Archivo Histórico Nacional

Hay reliquias que se tienen que hacer virales nada más compartirse en la red social que sea, aunque si es X (la antigua Twitter) o TikTok, las posibilidades de acumular miles de reproducciones y de me gusta se incrementan notablemente.

Una de las tradiciones de las décadas de los 1980, 1990 y 2000 era la de ver en la playa todo tipo de objetos publicitarios por cualquier empresa y raíz de cualquier evento que se celebraba en España, pero sin duda alguna, las sombrillas de las marcas eran las reinas.

En las últimas horas, ha sido el tuitero @elpaquito_2 el que ha compartido la sombrilla de la marca de helados Frigo por los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992 que se ha encontrado en una playa.

"¿Te ha salido buena la sombrilla?", ha ironizado el usuario junto a esa foto de la sombrilla y otra ampliada en la que se mostraba que era de esa cita olímpica de la que ya han pasado 34 años.

Este tuit se ha hecho viral con casi medio millón de reproducciones en más de 7.000 me gusta. Además, también ha sido compartido más de un millar de veces y ha recibido respuestas de lo más original y en las que se destaca la duración que tenían los productos que se hacían antes.