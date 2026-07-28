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Sina, punk acampada en la isla de los ricos de Alemania: "Me gritan 'vete a trabajar'. Trabajo entre 54 y 58 horas a la semana. Ahora estoy de vacaciones"
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Sina, punk acampada en la isla de los ricos de Alemania: "Me gritan 'vete a trabajar'. Trabajo entre 54 y 58 horas a la semana. Ahora estoy de vacaciones"

Una crítica a la concentración de riqueza y a la gentrificación.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Una joven, en una imagen de archivo.
Una joven, en una imagen de archivo.GETTY

Cada verano, la isla alemana de Sylt, conocida por ser uno de los destinos favoritos de las grandes fortunas del país, se convierte también en escenario de una protesta muy distinta. Decenas de jóvenes punk levantan un campamento reivindicativo para denunciar la gentrificación y reclamar unas vacaciones al alcance de todos.

Entre ellos está Sina, una joven de Baja Sajonia que participa por tercer año consecutivo en la protesta y que ha querido responder a uno de los prejuicios que más escucha cuando pasea por la isla.

"Me gritan 'vete a trabajar'", explica. Sin embargo, asegura que trabaja como jefa de servicio en un restaurante entre 54 y 58 horas semanales y que el campamento coincide, simplemente, con sus vacaciones: “Trabajo entre 54 y 58 horas a la semana. Ahora estoy de vacaciones".

"Me dicen que busque trabajo, pero trabajo más de 50 horas"

Sina reconoce que las críticas son habituales cuando recorre las calles de Westerland, la principal localidad de Sylt. Entre los insultos más frecuentes escucha frases como "¡Ve a ducharte!" o "¡Busca trabajo!". Lejos de esa imagen, afirma que tiene un empleo estable en hostelería y que dedica más de medio centenar de horas a la semana a su trabajo. Por eso, asegura que le resulta irónico que muchos den por hecho que quienes participan en el campamento no trabajan.

Según explica al medio alemán Focus, el encuentro también le permite conocer a personas de toda Alemania y mantener amistades que después continúan participando juntas en otras iniciativas sociales y políticas.

Una protesta contra la gentrificación de Sylt

El campamento punk se celebra por cuarto verano consecutivo bajo el lema "Normalicemos la revolución" y permanecerá instalado hasta mediados de agosto. Los organizadores defienden que se trata de una reunión de carácter político, después de que las autoridades intentaran sin éxito impedir su celebración.

Sina sostiene que su principal reivindicación es denunciar la gentrificación de Sylt, una isla donde el elevado precio de la vivienda dificulta el acceso de buena parte de la población. "La isla no pertenece a nadie", reivindica.

Otra participante, Iffa, resume el espíritu de la protesta definiendo Sylt como "el lugar donde se reúnen los ricos y los guapos". Los asistentes reclaman una sociedad con menos desigualdades y unas vacaciones accesibles para todos, además de criticar la concentración de riqueza en uno de los destinos más exclusivos de Alemania.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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